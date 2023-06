La madre de una de las menores fallecidas en el accidente de Moralzarzal: "Ninguna de ellas había bebido alcohol"

Cuatro jóvenes de 26, 16, 15 y 13 años han muerto en un accidente de tráfico en la M-608 cuando regresaban a Moralzarzal desde Collado Villalba. La conductora perdió el control del vehículo y se produjo un choque frontolateral con el coche que venía en la otra dirección en el que viajaba una mujer de 30 años que se iba a incorporar a su trabajo como guardia civil. Esta otra conductora permanece hospitalizada pero no se teme por su vida.

Espejo Público habla con Milena, la madre de Erika una de las víctimas, que ha autorizado al programa a difundir la imagen de su hija. La madre asegura que se debería revisar este tramo de la M-608 en el que se han producido varios accidentes en los últimos años. Se siente completamente destrozada: "No me esperaba que esta carretera de Moralzarzal se iba a llevar la vida de mi hija".

Cuenta que desconocía que iba a acudir a las fiestas de Collado Villalba. "Las adolescentes hacen estas gamberradas", cuenta. Apunta que a la hora en la que se produjo el accidente suele haber gente que coge el coche después de haber tomado unas copas pero señala que en este caso la conductora tuvo que salirse del carril porque se vio obligada a hacerlo.

"Estas niñas se han muerto por una carretera mal hecha y un servicio que no se prestó en su momento"

Milena señala que las niñas, que estaban en las fiestas de Collado Villalba, no pudieron subir al autobús para regresar a su casa. "Me he enterado que el conductor no les dejó entrar porque estaba lleno el aforo pero tenían que haber previsto que todos los jóvenes quieren acudir a estas fiestas y tendrían que haber abierto más líneas. Mi hija podría seguir viva y estas 3 niñas también".

Los vecinos de Moralzarzal aseguran que el punto donde se produjo el choque frontolateral es un tramo conflictivo de la vía. Se trata de una carretera muy estrecha sin apenas arcén, en la que en los últimos 6 años se han registrado unos 200 accidentes.

Esta madre también ha querido aclarar que el médico forense ha asegurado que ninguna de las jóvenes que viajaba en el vehículo siniestrado había consumido alcohol.