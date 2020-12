Indignación entre la familia de la joven muerta tras el impacto de un kamikaze: "Matar en la carretera sale gratis"

Carles es el padre de Marta Soria. La joven murió el pasado 16 de octubre de 2016 después de que su coche cayera en un canal tras ser embestida por un kamikaze. Los investigadores creen que el impacto se produjo cuando el vehículo del homicida participaba en una carrera con otro coche.

Ahora una sentencia condena al conductor kamikaze a una pena de dos años y medio de cárcel. La familia de Marta está indignada y va a recurrir la sentencia a la audiencia. Creen que la magistrada "no la ha ejecutado como Dios manda". "Una persona que invade el carril izquierdo, va en dirección contraria 32 metros, no evita el choque frontal y va a una velocidad desorbitada comete un homicidio doloso no imprudente", defiende el padre de la víctima.

El asesino no advirtió a los Mosos que había impactado contra otro coche y que la joven había caído a un canal. Se dio a la fuga y omitió el deber de socorro.

Cuando los Mossos interceptaron al conductor y le preguntaron si había impactado contra otro vehículo este lo negó pese a que las autoridades no entendían que pese a haber impactado él solo, hubiera tanta chatarra en la calzada. "En el juicio el conductor alegó que iba borracho y no se acordaban de nada", lamenta el padre.

