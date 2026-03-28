La mitad de los jóvenes estadounidenses dice que desearía que no existieran las redes sociales

Sorprendentemente, el estudio, que pueden consultar pinchando en este enlace, confirma que la mitad de los jóvenes desearía que no hubiera redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube. Y Estados Unidos, en cuanto a redes sociales, es como mirar nuestro futuro inmediato en España. Youtube nació en 2005, Instagram tiene 16 años y TikTok es de 2018. Ya son períodos de tiempo suficientes para hacerse una idea de cómo su prevalencia influye en los jóvenes que han crecido con estas tecnologías.

La mitad de los jóvenes estadounidenses encuestados dice que desearía que no existieran las redes sociales y que las usa porque todo el mundo las utiliza. El 34% desea que Instagram no existiera, el 43% que nunca hubiese nacido Snapchat y casi la mitad (47%) tampoco TikTok. Más de tres de cada 10 chicas (34% de las chicas) y el 20% de los chicos afirman que estar en las redes les hace sentir peor que su vida real.

El estudio de la Fundación World Happiness recoge también los datos entre los jóvenes por género: el 34% de las chicas y el 20% de los chicos afirma que estar en las redes les hace sentir peor que su vida real; el 20% de los adolescentes asegura que las redes merman su confianza, el 25% a su salud mental y el 50% a la calidad de su sueño. Y si nos acercamos a Europa, en el Reino Unido, un 62% piensa que las redes les perjudican y el 55% afirma que sería mejor que se prohibieran.

La encuesta describe que el mayor perjuicio es para la Generación Z, moderadamente negativo para los Millennials, cercano a cero para la Generación X y ligeramente positivo para los Baby Boomers. El gradiente generacional refleja, obviamente, una mayor exposición a internet entre los más jóvenes, edades que no llegan a la adolescencia con resultados más perjudiciales.

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