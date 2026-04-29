Más de 50 líderes del entorno digital se dan cita en el I Encuentro por los Derechos Digitales

Los desafíos de la ética digital pasan a ser asunto prioritario en Barcelona. Los próximos 13 y 14 de mayo se celebrará en Llotja de Mar el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales. Frances Haugen, experta en datos y responsable de la filtración de los ‘Papeles de Facebook’, y Anu Bradford, catedrática de derecho en la Universidad de Columbia, ponen el broche de oro a la lista de más 50 referentes mundiales que acudirán a la cita.

La inteligencia artificial, la gestión masiva de datos, la desinformación o la protección de la infancia son solo algunas de las materias que marcan el rumbo del evento impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona. A fin de asegurar la protección de los derechos fundamentales, el encuentro busca generar un debate plural y de referencia en torno al funcionamiento de los entornos digitales actuales.

El encuentro incluirá diversos workshops y talleres gratuitos para la ciudadanía "con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer a la ciudadanía que sus derechos también son digitales y llevar a la sociedad el debate sobre el uso ético de la tecnología", según ha señalado el director general de Red.es, Jesús Herrero.

Participantes de referencia internacional

Yael Eisenstat, experta en políticas tecnológicas y exdirectiva de Facebook; Carl Öhman, investigador del Oxford Internet Institute especializado en gobernanza de la IA y ética digital; Cory Doctorow, autor y activista digital especializado en privacidad y derechos digitales; o Carissa Véliz, filósofa especializada en ética digital y privacidad en la Universidad de Oxford completan la lista de ponentes.

A ellos se suman otros referentes referentes nacionales e internacionales como Daniel Innerarity, director del Instituto Globernance; Genís Roca, presidente de Accent Obert; Erika Staël von Holstein, asesora en inteligencia artificial del Gobierno de España; Trisha Prabhu, fundadora de la iniciativa ReThink contra el acoso digital; o Marc Silver, director del documental Molly vs The Machines, entre otros.

La cita supone un paso más en la carrera de nuestro país por la conquista de libertades en el plano virtual. "España viene liderando desde 2021 con diversas iniciativas como la publicación de la Carta de Derechos Digitales, la puesta en marcha de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) o la creación del Observatorio de Derechos Digitales”, ha detallado María González Veracruz, Secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.