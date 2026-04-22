Una querella pone en duda los límites de TikTok frente a contenidos con sexo y violencia

Una moderadora de contenidos de TikTok ha presentado una querella criminal contra la empresa Majorel SP Solutions, subcontratada por la plataforma en Barcelona, y contra varios de sus responsables, a quienes acusa de haberle causado graves daños psiquiátricos derivados de sus condiciones laborales.

Según ha publicado La Vanguardia, la denuncia, interpuesta también contra TikTok a nivel europeo y su filial en España, describe un entorno de trabajo marcado por la exposición constante a contenidos extremadamente sensibles sin la preparación adecuada. La mujer comenzó a trabajar en 2018 y no fue hasta 2021 cuando obtuvo un contrato indefinido, pese a que, según sostiene la querella, nunca recibió formación específica sobre riesgos laborales ni sobre el impacto que podía tener en su salud mental la revisión continua de vídeos violentos, sexuales o delictivos.

De acuerdo con la información adelantada por La Vanguardia, los moderadores debían revisar y decidir qué contenidos se eliminaban y cuáles permanecían en la plataforma bajo unas directrices que, según la denunciante, eran permisivas en muchos casos. Entre los vídeos que se toleraban figuraban escenas de autolesiones simuladas, retos virales peligrosos o contenidos protagonizados por menores en situaciones sexualizadas. También se permitía, en ciertos casos, la publicación de material pornográfico si el moderador consideraba que las personas implicadas eran mayores de edad, así como otros contenidos de violencia, acoso o trastornos alimentarios.

La querella incluye documentación interna y material audiovisual que, según la acusación, evidencia estas prácticas. Entre ellos, se menciona un vídeo especialmente violento que los trabajadores debían visionar como parte de su actividad diaria.

Aunque en los últimos años la empresa introdujo servicios de apoyo psicológico, la denunciante considera que estas medidas llegaron tarde y fueron insuficientes. Según recoge La Vanguardia, muchos de los contenidos que debía revisar chocaban con sus valores personales y acabaron provocándole un deterioro significativo de su salud mental.

El caso pone de nuevo el foco en las condiciones de los moderadores de contenido en grandes plataformas digitales como Tiktok.

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