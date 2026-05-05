Gafas inteligentes y humanoides se dan cita en la feria tecnológica de Barcelona

Aterriza en Barcelona la feria Advanced Factories, un encuentro en el que se presentan las últimas novedades en tecnología robótica e inteligencia artificial aplicadas a la industria. Según los expertos una de las tendencias en auge es la IA Física. Aquí encontramos hexápodos capaces de transportar paquetes o humanoides que tienen una gran movilidad.

"Por ejemplo, estos humanoides son capaces de coger piezas y colocarlas en contenedores. También su uso puede ser en el sector de la logística de paquetería, en la diferenciación de paquetes por destino", cuenta Alex Quintanal, Country manager mercado ibérico Dobot.

Aseguran que esta tecnología evoluciona a velocidad de vértigo y despierta gran interés. "Nuestro humanoide lleva incorporada toda la programación en IA generativa y eso es el punto relevante. Se trata de inteligencia artificial donde el aprendizaje no ha sido basado en programación sino basado en imágenes, es decir, otra persona hace el movimiento de lo que tiene que hacer el robot y él aprende viéndolo. Es un aprendizaje por refuerzo, le damos recompensas y en base a recompensa, va mejorando las actuaciones hasta que lo hace perfecto", detalla Nuria Alberca del departamento de desarrollo de negocio y vertical de industria de Telefónica España.

La zona expositiva reúne a más de 750 firmas expositoras que presentan más de 1.300 innovaciones , entre ellas, unas gafas para uso industrial con agente de IA .

"Los trabajadores se ponen las gafas que incorporan un software; si el trabajador tiene alguna duda, en la pantalla de las gafas aparece la resolución; de esta forma los trabajadores pueden tener las manos libres y resolver dudas ,por ejemplo cómo reparar incidencias mediante audio y lectura", explica Juan Sánchez Calero, director de la unidad de negocio de industria en Lis Solution.

La visión artificial es otra de las tecnologías que está en auge y que tiene múltiples usos en la industria. "Puedes encontrar la visión artificial en el control de producción de calidad , en el mantenimiento. Por ejemplo, en alimentación tenemos la tecnología hiperespectral, que sirve para detectar diferentes parámetros. Puedes ver la cantidad de grasa, la cantidad de proteína de agua o pueden distinguir materiales que son súper parecidos como sal y azúcar o en Farma se utiliza para ver distintos compuestos dentro de una misma línea de producción". Así lo asevera Héctor Cordal responsable del departamento de visión de grupo Álava.

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