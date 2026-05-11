La presidenta de South Summit: "La IA no es una moda, lo transforma todo y sitúa a España como la quinta receptora de inversión de Europa"

"La IA no es una moda, la IA lo transforma todo", asegura la presidenta y fundadora de South Summit, María Benjumea. La responsable del encuentro subraya que "a España lo coloca la 5º receptora de inversión de Europa y a Madrid en la Vanguardia". Defiende que South Summit seguirá siendo en 2026 "el centro de atracción de negocio y de conexión para desarrollar todas las oportunidades al máximo de todos los actores del ecosistema".

España se sitúa así en el top 5 europeo en captación de fondos de Inteligencia Artificial, junto a Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza. Esto se produce en un momento en el que la IA ha transformado las tendencias de inversión global y se ha convertido en el eje central de diversos modelos de negocio emergentes. Así lo recoge el informe 'El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor', elaborado por South Summit y PwC y presentado en IE University.

El estudio muestra que la IA se ha consolidado como el principal motor del capital riesgo a nivel mundial. Desde el auge de esta tecnología en 2022, ha pasado de concentrar el 30% de la inversión global al 61% en 2025, lo que significa que seis de cada diez dólares invertidos se destinan ya a proyectos vinculados a esta tecnología. Y España ha logrado atraer inversión y posicionarse entre los principales países europeos, aunque todavía se mantiene a distancia de los grandes hubs del continente.

Por su parte, Alemania supera los 8.000 millones de euros de inversión acumulada en IA y Reino Unido alcanza los 18.000 millones, el ecosistema español suma cerca de 1.600 millones de euros entre 2020 y 2025y cuenta con 392 startups especializadas en esta tecnología. Aun así, España ha logrado estabilizar su inversión en startups por encima de los 3.100 millones de euros en 2025, con un ligero descenso del 3% respecto al año anterior, pero con un aumento del 11% en el número de operaciones.

A nivel global, Estados Unidos y Canadá continúan liderando el mercado, concentrando el 65% del capital riesgo mundial tras aumentar su inversión en startups un 42% en 2025, hasta los 289.000 millones de dólares. En cuanto a Europa, ha intensificado su apuesta por la IA con una inversión acumulada de 21.100 millones de euros entre 2020 y 2025, especialmente en sectores como la salud y la defensa.

El 22% de empleados lo utiliza

En el caso español, la inversión en Inteligencia Artificial se orienta hacia la ciberseguridad, el HealthTech, el FinTech y el RegTech. Sin embargo, el informe también advierte de una brecha entre el potencial de esta tecnología y su uso real dentro de las empresas.

Aunque el 88% de las compañías afirma utilizarla en alguna función, solo el 22% de los empleados la emplea de forma activa en su trabajo diario, sobre todo en áreas de apoyo como tecnología, recursos humanos o atención al cliente.

South Summit 2026

En este contexto, Madrid se prepara para acoger una nueva edición de South Summit, que se celebrará del 3 al 5 de junio en La Nave. El encuentro celebra su decimoquinta edición bajo el lema "AI Convergence", y convertirá a la capital en el centro del debate sobre inversión, emprendimiento, competitividad, defensa, talento y soberanía tecnológica europea

El evento reunirá a más de 600 ponentes internacionales, inversores, fundadores, corporaciones e instituciones, así como a cerca de 30 unicornios del ecosistema tecnológico. Entre los participantes confirmados se encuentran referentes como Sebastian Thrun, fundador de Google X; la inversora Kim Perell o Anna Hartvigsen, cofundadora de Female Invest.

Además, esta edición también pondrá el foco en la relación entre defensa e Inteligencia Artificial, con un vertical específico en el que participarán responsables de innovación de la OTAN a través de DIANA, junto a startups y compañías especializadas en tecnologías duales.

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