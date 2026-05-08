El hantavirus centra el estreno de '3x3', el primer videopodcast de Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias da un paso más en su apuesta por los nuevos formatos con el estreno de '3x3', su primer videopodcast de actualidad. Un espacio pensado para analizar, de forma clara y directa, los temas que marcan la agenda informativa.

En este primer episodio, el foco lo hemos puesto en el hantavirus, un virus que ha generado preocupación en los últimos días y que ya centra titulares en distintos países. A lo largo de esta entrega, conducida por Albert Castilla, desglosamos las claves de la situación en tres bloques fundamentales.

Por un lado, la jefa de Internacional de Antena 3 Noticias, Sonia Calvo, analiza el 'mapa del brote' y el recorrido del crucero vinculado a los casos detectados. El virus, detectado originalmente en el crucero MV Hondius, ha activado protocolos de emergencia en más de diez países tras la dispersión de cerca de una treintena de pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena y regresaron a sus países de origen.

También se ha abordado de la mano de Eduardo Siles, periodista del área de Sociedad, cuál sería la gestión de una posible crisis sanitaria en España, con las medidas previstas y los protocolos en marcha. De momento, el operativo diseñado para recibir en Tenerife al buque Hondius se desarrollará bajo estrictas medidas de aislamiento y control sanitario. Las autoridades insisten en trasladar un mensaje de tranquilidad a la población canaria: ninguna de las personas evacuadas tendrá contacto con civiles y todo el proceso se ejecutará en zonas completamente perimetradas y custodiadas.

Además, '3x3' pone el foco en un fenómeno cada vez más habitual: la desinformación. En momentos de incertidumbre, las 'fake news' se propagan con facilidad. Ya circulan los llamados 'hantabulos': contenidos engañosos sobre el hantavirus que ganan terreno en redes sociales. "Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra el hantavirus" es uno de los primeros titulares virales. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Cómo hay protegerse frente a la desinformación? Patricia Escalona, Social Media Manager de Antena 3 Noticias, analiza las claves en este nuevo videopodcast.

Desde Verifica A3N seguimos analizando y desmontando los bulos que circulan en redes sociales para que no te la cuelen. Es clave comprobar fechas, lugares y fuentes antes de compartir cualquier contenido.

Con un formato ágil, riguroso y adaptado al consumo digital, '3x3' nace con vocación de convertirse en un nuevo formato de Antena 3 Noticias para analizar la actualidad en profundidad, en solo unos minutos. Ya puedes ver el primer episodio en las redes sociales de Antena 3 Noticias.