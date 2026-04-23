Tras el triunfo de un robot en la media maratón de Pekín... ¿los veremos en más competiciones?

El récord registrado por un robot humanoide en el medio maratón de Pekín ha situado el desarrollo de estos sistemas en una nueva fase y ha abierto un debate sobre su evolución y sus aplicaciones. La prueba, celebrada en el área tecnológica de Yizhuang, reunió a más de 100 equipos y cerca de 12.000 corredores, todo ello en un formato que puso en evidencia la diferencia entre máquinas y humanos.

El robot Shandian, desarrollado por Honor, completó la distancia en 50 minutos y 26 segundos en su versión autónoma, por debajo de las últimas marcas de los humanos. Supone un gran avance respecto a la edición anterior, cuando el mejor robot superó las dos horas y solo una parte de los participantes logró finalizar el recorrido. La evolución en tan solo un año refleja mejoras en movilidad, control y resistencia. Y también hemos visto estos días a un robot que ha logrado derrotar a varios deportistas de élite en tenis de mesa en Japón.

De la carrera a la industria

El récord en el medio maratón no constituye un caso aislado, sino que forma parte de un proceso de desarrollo más amplio. Empresas como Agibot y Unitree han incrementado la producción y comercialización de robots humanoides, con miles de unidades vendidas en 2025. China concentró cerca del 90% de los aproximadamente 13.000 robots humanoides comercializados a nivel global el último año.

Las previsiones apuntan a un aumento hasta las 28.000 unidades en el ejercicio en curso, según estimaciones de Morgan Stanley recogidas por Reuters. Este crecimiento sitúa el desarrollo observado en Pekín dentro de una estrategia industrial orientada a ampliar el uso de estos robots en distintos entornos.

Los utilizados en la carrera incorporan diseños basados en la biomecánica humana y permiten mantener el rendimiento durante recorridos prolongados. Estas características podrían trasladarse a ámbitos industriales, donde la movilidad y la capacidad de trabajo continuo resultan relevantes.

En términos generales, el desarrollo de robots humanoides avanza en paralelo en distintos mercados, con proyectos centrados en la automatización de tareas físicas y la integración en entornos reales, con modelos capaces de moverse, manipular y adaptarse a espacios diseñados para personas.

Del Optimus al Agimot

Entre los proyectos más relevantes en el desarrollo de robots humanoides se encuentra el robot Optimus, impulsado por Tesla y pensado para operar en entornos industriales. La compañía ha presentado prototipos capaces de desplazarse y manipular objetos, con el objetivo de asumir tareas repetitivas en fábricas. El sistema se encuentra en fase de desarrollo, con demostraciones públicas que muestran avances progresivos.

Otro modelo destacado es Atlas, desarrollado por Boston Dynamics. Este robot se centra en la movilidad y ha demostrado capacidad para correr, saltar y mantener el equilibrio en superficies irregulares. Su uso se orienta a la investigación y posibles aplicaciones en logística o entornos de difícil acceso.

En el ámbito de nuevas empresas, Figure AI trabaja en el robot Figure 01, diseñado para tareas en almacenes. El proyecto busca integrar sistemas de inteligencia artificial que permitan ejecutar acciones de forma autónoma en procesos logísticos.

En paralelo, compañías chinas como Agibot y Unitree también desarrollan modelos con aplicaciones industriales y de servicio. Estos sistemas ya han comercializado con más de 5.000 unidades vendidas en 2025, lo que sitúa a China en una posición destacada en producción.

¿Habrá competiciones de robots?

El aumento de participantes y la mejora de los tiempos sugieren que se repetirá la participación de robots en eventos similares, centrados en medir capacidades técnicas. Los hemos visto que también boxean o practican artes marciales. Y en muchas ocasiones ganan porque son capaces de hacer movimientos más rápidos que los humanos.

Sin embargo, la diferencia entre robots y humanos limita la interpretación de estas pruebas como competiciones convencionales. Durante la carrera, los robots completaron el recorrido sin desgaste físico, mientras los corredores humanos mostraron signos de esfuerzo. Esta situación configura dos dinámicas diferenciadas: una centrada en el desarrollo tecnológico y otra en el rendimiento humano.

¿Exhibición o estrategia tecnológica?

Este evento se puede interpretar como una muestra del desarrollo tecnológico de China en un momento en el que hay una competencia internacional exigente. Esta exhibición de robots se suma a otras presentaciones recientes en eventos culturales y tecnológicos, donde se han mostrado avances en inteligencia artificial y automatización.

Al mismo tiempo, los datos de producción y ventas indican que no se trata de una iniciativa limitada a la demostración. El volumen de robots comercializados y las previsiones de crecimiento reflejan un mercado en expansión y una estrategia orientada a consolidar posiciones en el sector.

Actualmente parece más factible su uso en entornos industriales y servicios que en el ámbito doméstico. Nos encontraríamos en un momento de fase de transición entre la experimentación y su incorporación en actividades cotidianas. El récord registrado en Pekín funciona como un indicador del ritmo de avance.

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