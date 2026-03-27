Sanciones a Meta por adicción infantil: "Es un tema de emergencia nacional y salud pública"

Durante años, las grandes tecnológicas han operado con escasos límites y bajo un control prácticamente inexistente. Consideradas durante mucho tiempo como intocables, su crecimiento se ha producido en un entorno de gran permisividad. Sin embargo, ese contexto empieza a cambiar. Esta semana, un jurado de Nuevo México ha condenado a Meta por fomentar la adicción en menores, un fallo que puede marcar un punto de inflexión.

Miguel López, director de Barracuda Networks, resume esta situación: "Los estados han adoptado una posición muy complaciente con las grandes plataformas". Hasta ahora, se ha priorizado la innovación y el crecimiento económico, pero los países comienzan a intentar poner freno a estas compañías.

Este giro responde a una acumulación de evidencias sobre daños psicológicos, especialmente en menores, junto a la presión social y las investigaciones periodísticas, que han empujado a los reguladores a actuar.

El precedente judicial y su impacto económico

Las sanciones económicas no son nuevas, pero su efectividad real sigue en debate. "Realmente son asumibles para compañías de este tamaño", señala López. Sin embargo, el foco está cambiando hacia otras consecuencias más profundas.

"Estas decisiones judiciales sientan un precedente que puede abrir la puerta a litigios masivos y aquí sí hablaríamos de coste económico importante", advierte. Este escenario podría derivar en sanciones mucho más elevadas, con un impacto significativo en la estabilidad financiera de estas empresas.

Por qué ahora sí se actúa

El cambio no se debe tanto a una transformación interna de las tecnológicas como a una mayor presión sobre los gobiernos. "No es tanto que las tecnológicas hayan cambiado, es que los estados ya no pueden mirar a otro lado sin asumir un coste político y social elevado".

Además, las instituciones judiciales han evolucionado y comprenden mejor el funcionamiento de los algoritmos y su impacto, lo que facilita decisiones más contundentes.

Europa, entre avances y límites

En Europa ya se han impuesto más de una decena de grandes sanciones, pero la regulación sigue siendo incompleta. "La Unión Europea ha lanzado iniciativas relevantes pero suelen quedarse a medio camino porque chocan con intereses económicos", explica López.

A ello se suman retos estructurales como verificar la edad sin invadir la privacidad, regular algoritmos sin caer en la censura o legislar sobre empresas globales desde marcos nacionales.

El papel de las familias

José Luis Colás, presidente de ICMedia, introduce un enfoque complementario al subrayar que la responsabilidad no recae únicamente en las plataformas: "Lo bueno sería, aparte de obligar a las plataformas a cambiar sus algoritmos, es que cambiemos la conducta los padres".

Colás también advierte sobre la gravedad del problema: "Es un tema de emergencia nacional, un tema de salud pública". A su juicio, la falta de formación en las familias limita la eficacia de cualquier avance legislativo: "Si a las familias no se les forma, no sirve de nada la legislación".

Asimismo, alerta sobre la exposición temprana a las redes sociales: "La realidad de las encuestas es que con 12 ya se han dado de alta con una red social".

Medidas más contundentes

Mientras los países intentan poner límites a las tecnológicas, la respuesta sigue siendo desigual y descoordinada. En Europa, además, las herramientas judiciales son más limitadas. "Pensar que se va a doblar el brazo a una empresa potente va a costar mucho", reconoce Colás.

Por ello, insiste en la necesidad de actuar también en el ámbito doméstico con medidas más contundentes: "No hay que dar teléfonos inteligentes a los menores".

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