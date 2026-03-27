Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

META

Sanciones a Meta por adicción infantil: "Es un tema de emergencia nacional y salud pública"

Un jurado de Nuevo México condena a Meta tras años de libertad e impunidad para las grandes tecnológicas.

Lo que los expertos opinan de la condena en Nuevo México a Meta

Lo que los expertos opinan de la condena en Nuevo México a Meta

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Durante años, las grandes tecnológicas han operado con escasos límites y bajo un control prácticamente inexistente. Consideradas durante mucho tiempo como intocables, su crecimiento se ha producido en un entorno de gran permisividad. Sin embargo, ese contexto empieza a cambiar. Esta semana, un jurado de Nuevo México ha condenado a Meta por fomentar la adicción en menores, un fallo que puede marcar un punto de inflexión.

Miguel López, director de Barracuda Networks, resume esta situación: "Los estados han adoptado una posición muy complaciente con las grandes plataformas". Hasta ahora, se ha priorizado la innovación y el crecimiento económico, pero los países comienzan a intentar poner freno a estas compañías.

Este giro responde a una acumulación de evidencias sobre daños psicológicos, especialmente en menores, junto a la presión social y las investigaciones periodísticas, que han empujado a los reguladores a actuar.

El precedente judicial y su impacto económico

Las sanciones económicas no son nuevas, pero su efectividad real sigue en debate. "Realmente son asumibles para compañías de este tamaño", señala López. Sin embargo, el foco está cambiando hacia otras consecuencias más profundas.

"Estas decisiones judiciales sientan un precedente que puede abrir la puerta a litigios masivos y aquí sí hablaríamos de coste económico importante", advierte. Este escenario podría derivar en sanciones mucho más elevadas, con un impacto significativo en la estabilidad financiera de estas empresas.

Por qué ahora sí se actúa

El cambio no se debe tanto a una transformación interna de las tecnológicas como a una mayor presión sobre los gobiernos. "No es tanto que las tecnológicas hayan cambiado, es que los estados ya no pueden mirar a otro lado sin asumir un coste político y social elevado".

Además, las instituciones judiciales han evolucionado y comprenden mejor el funcionamiento de los algoritmos y su impacto, lo que facilita decisiones más contundentes.

Europa, entre avances y límites

En Europa ya se han impuesto más de una decena de grandes sanciones, pero la regulación sigue siendo incompleta. "La Unión Europea ha lanzado iniciativas relevantes pero suelen quedarse a medio camino porque chocan con intereses económicos", explica López.

A ello se suman retos estructurales como verificar la edad sin invadir la privacidad, regular algoritmos sin caer en la censura o legislar sobre empresas globales desde marcos nacionales.

El papel de las familias

José Luis Colás, presidente de ICMedia, introduce un enfoque complementario al subrayar que la responsabilidad no recae únicamente en las plataformas: "Lo bueno sería, aparte de obligar a las plataformas a cambiar sus algoritmos, es que cambiemos la conducta los padres".

Colás también advierte sobre la gravedad del problema: "Es un tema de emergencia nacional, un tema de salud pública". A su juicio, la falta de formación en las familias limita la eficacia de cualquier avance legislativo: "Si a las familias no se les forma, no sirve de nada la legislación".

Asimismo, alerta sobre la exposición temprana a las redes sociales: "La realidad de las encuestas es que con 12 ya se han dado de alta con una red social".

Medidas más contundentes

Mientras los países intentan poner límites a las tecnológicas, la respuesta sigue siendo desigual y descoordinada. En Europa, además, las herramientas judiciales son más limitadas. "Pensar que se va a doblar el brazo a una empresa potente va a costar mucho", reconoce Colás.

Por ello, insiste en la necesidad de actuar también en el ámbito doméstico con medidas más contundentes: "No hay que dar teléfonos inteligentes a los menores".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El peligro de los "finfluencers": el 63% de los jóvenes invierte siguiendo a influencers sin formación financiera

El peligro de los "finfluencers": el 63% de los jóvenes invierte siguiendo a influencers sin formación financiera

Publicidad

Tecnología

Lo que los expertos opinan de la condena en Nuevo México a Meta

Sanciones a Meta por adicción infantil: "Es un tema de emergencia nacional y salud pública"

Pedro Sánchez, en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es

Pedro Sánchez anuncia la inversión de 325 millones de euros para construir tres nuevos satélites

Consulta de un usuario a ChatGPT

Estas son las preguntas que nunca deberías hacer a un chatbot de Inteligencia Artificial como ChatGPT

El ministro Oscar López junto a la creadora Yolanda Domínguez, en el evento Somos Digitales y Tenemos Derechos.
Derechos Digitales

Barcelona será sede del primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales

El peligro de los "finfluencers": el 63% de los jóvenes invierte siguiendo a influencers sin formación financiera
INVERSIONES

El peligro de los "finfluencers": el 63% de los jóvenes invierte siguiendo a influencers sin formación financiera

yihadismo gamer
Yihadismo

El yihadismo se infiltra en videojuegos para captar y radicalizar menores

Servicios de inteligencia alertan del uso de chats de plataformas de gaming para difundir propaganda y detectar perfiles vulnerables.

Foro TELOS sobre Neurotecnología
Neurotecnología

Neurotecnologías: el poder de intervenir en el cerebro obliga a redefinir los límites de la libertad y la privacidad mental

El Espacio Fundación Telefónica reunió en el Foro TELOS al neurólogo Álvaro Pascual-Leone y al neurocientífico Mariano Sigman para debatir sobre el impacto de las tecnologías capaces de "leer y escribir" en el cerebro.

Se cumplen 150 años de la primera llamada telefónica de la historia

Cuando la voz 'viajó' por primera vez: se cumplen 150 años de la primera llamada telefónica de la historia

Guía 'Enredados en las pantallas'

'Enredados con las pantallas', la nueva guía para familias y educadores frente a los desafíos digitales

Joven adolescente usando el móvil

El 56% de las respuestas de la IA etiquetan a las mujeres como frágiles

Publicidad