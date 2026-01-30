Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que se enteren

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más útiles para comunicarnos sin necesidad de estar físicamente con la otra persona. Ya sea para resolver un problema laboral, organizar un viaje o mantener el contacto con alguien que está a miles de kilómetros, esta app ha facilitado nuestras relaciones. Con el tiempo, ha incorporado nuevas actualizaciones que la han hecho más competitiva a nivel global.

Uno de los cambios más comentados fue la incorporación del famoso doble check azul, que indica que el mensaje ha sido leído. Lo que muchos no saben es que esta función puede desactivarse desde los ajustes de privacidad. ¿Estás cansado de tener que responder al instante y a veces te gustaría desaparecer del mundo digital?

Pues bien, si desactivas esta opción, cuando recibas un mensaje y lo leas, la otra persona no verá el doble check azul hasta que le respondas. Antes de esta actualización, solo existía el doble check gris, que indicaba que el mensaje había llegado al dispositivo del destinatario, pero no confirmaba si había sido leído.

Cómo leer mensajes de WhatsApp sin que lo noten

Una de las formas más sencillas de leer mensajes sin que se marque como leído es a través de la barra de notificaciones. Todos los dispositivos móviles cuentan con esta herramienta, ubicada en la parte superior (o inferior, según el modelo), que muestra avisos de aplicaciones, el estado de la batería y la conexión a internet.

Todos los dispositivos móviles cuentan con esta herramienta, ubicada en la parte superior (o inferior, según el modelo), que muestra avisos de aplicaciones, el estado de la batería y la conexión a internet. Otra opción es activar el modo avión. Aunque originalmente se diseñó para evitar interferencias con los sistemas de navegación de los aviones, también sirve para evitar que WhatsApp registre tu actividad. Al activar el modo avión, puedes abrir la app y leer los mensajes sin que se marque como leído. Eso sí, recuerda cerrar la aplicación antes de desactivar el modo avión.

Aunque originalmente se diseñó para evitar interferencias con los sistemas de navegación de los aviones, también sirve para evitar que WhatsApp registre tu actividad. Al activar el modo avión, puedes abrir la app y leer los mensajes sin que se marque como leído. Eso sí, recuerda cerrar la aplicación antes de desactivar el modo avión. También puedes recurrir a los widgets o a otras aplicaciones que permiten leer mensajes sin que el remitente lo sepa. Muchos widgets están vinculados a las apps instaladas y permiten visualizar contenido desde la pantalla de inicio. Sin embargo, ten cuidado: si pulsas sobre el mensaje y se abre la aplicación, se marcará como leído.

Cómo activar el widget de WhatsApp

Para habilitar el widget de WhatsApp de forma rápida y sencilla, puedes seguir estos pasos:

Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada desde la tienda de aplicaciones.

Mantén presionada una zona vacía de la pantalla de inicio para acceder al menú de widgets.

Selecciona el widget de WhatsApp y colócalo en la pantalla de inicio.

Una vez configurado, podrás ver los mensajes recibidos directamente en el widget sin necesidad de abrir la aplicación.

