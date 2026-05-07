La IA ya está presente en el 22% de las ofertas de trabajo

La inteligencia artificial ya no es una tecnología a futuro, en el presente está influyendo mucho en el trabajo. Por ejemplo, en España cada vez más personas buscan formarse en IA para no quedarse atrás en un mercado laboral cada vez más exigente.

De hecho, las búsquedas de empleo relacionadas con esta tecnología han aumentando un 550% en los últimos meses. Se trata de un fenómeno denominado por los expertos como 'el boom del upskilling'. Las consultas que han combinado habilidades y aprendizaje con desarrollo profesional han subido un 40%.

Además, esta tecnología aparece en el 22% de las casi dos millones de ofertas analizadas en nuestro país, sobre todo en sectores como marketing digital, logística y finanzas.

Sin embargo, este dato no solo afecta a las empresas sino también a estudiantes, autónomos y trabajadores de cualquier ámbito. Y la idea de que la IA va a sustituir a las personas está cambiando por la de saber usarla bien para apoyarse en ella.

Aunque el 74% de las pymes reconoce dificultades para encontrar candidatos con la preparación adecuada, un estudio de Inco realizado sobre 31 millones de ofertas de empleo junior en la UE y el Reino Unido revela que el 24% ya requiere conocimientos de IA.

Las ventajas de la IA

Cada vez está más claro que la inteligencia artificial es una herramienta que puede ayudar en casi cualquier trabajo, donde te puede ahorrar tiempo resumiendo información, generando ideas o preparando presentaciones. También puede mejorar la comunicación, reducir errores y aumentar la productividad.

Por eso, muchas empresas buscan perfiles que sepan usarla, aunque no hace falta ser programador ni experto técnico para empezar. Hoy existen herramientas que permiten trabajar de forma más rápida y organizada como ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude y Midjourney.

Unas ayudan a escribir y resumir, otras a organizar tareas o crear imágenes. Lo más importante es saber para qué sirve cada una y cómo puedes utilizarlas en el trabajo.

Aumentan las búsquedas

En el ámbito educativo el cambio es más notorio. Las búsquedas relacionadas de IA y Clases en el mes de marzo han aumentado un 510% en el último año, mientras que las relacionadas con IA y deberes se han duplicado. Los estudiantes quieren usar estas herramientas para aprender mejor, preparar exámenes, resumir apuntes o incluso crear contenidos como podcasts para repasar.

Ante esta situación, Google ha anunciado nuevas iniciativas para formar a estudiantes, profesionales y pequeñas empresas. Entre ellas, destaca un nuevo certificado profesional en español para aprender a dominar la IA en el entorno laboral, así como 1.000 nuevas becas. También habrá cursos introductorios y programas dirigidos a universidades y pymes.

¿Cómo lo preparo?

Prepararse para usar la IA en el trabajo no significa cambiarlo todo de un día para otro. Lo más recomendable es empezar por tareas pequeñas. Por ejemplo, se puede usar para redactar correos más claros, resumir documentos largos, organizar reuniones, generar ideas para proyectos o hacer borradores de informes. Con el tiempo, el usuario aprende qué le funciona mejor y en qué momentos la IA le ahorra más esfuerzo.

Para poder utilizar esta tecnología de manera efectiva debes detectar las tareas que te lleven mucho tiempo y puedan ser automatizadas como gestionar el correo, atender a clientes o organización de reuniones.

Existen herramientas que filtran y priorizan mensajes, chatbots y asistentes virtuales que responden preguntas o que pueden coordinar horarios y enviar recordatorios.

Un apoyo, no un sustituto

Otra clave es no verla como un apoyo. La tecnología puede acelerar procesos, pero el criterio, la creatividad y el pensamiento crítico siguen siendo cosa de humanos: puede ayudar a trabajar mejor, pero no piensa por nosotros.

Por lo que es importante que el criterio profesional siempre esté por delante de la IA. No puede ser un sustituto sino una herramienta que te ayude a ser más productivo.

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