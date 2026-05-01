Estos son los puestos de trabajo que peligran con la incorporación de la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial empieza a reflejarse en el ámbito laboral con percepciones distintas según el sector. Adrián, informático, advierte de sus efectos en su entorno profesional: "Hace peligrar nuestro sector por varios motivos". En su opinión, "si tú puedes automatizar procesos con una IA y bajar costes pues hay impacto en la parte laboral".

En su día a día ya convive con esta tecnología. "Con agentes de IA", explica. Un uso que, según distintos perfiles, irá en aumento en empresas de todo el país.

Alfonso, que trabaja como programador de estas herramientas, subraya la velocidad del cambio: "La inteligencia artificial avanza muy rápidamente. Nos tenemos que adaptar". En paralelo, surgen dudas sobre el empleo. "Está evolucionando fuerte y me da miedo", señala una de las voces recogidas, mientras otra apunta que "puede asustar por un lado pero por otro generar otro tipo de trabajos".

Algunos sectores consideran que la automatización afectará a técnicos, administrativos o contables, mientras otros perfiles mantienen una visión distinta.

Profesiones menos expuestas

Carlos, animador digital, no percibe una amenaza directa. "La IA todavía no nos va a quitar terreno", afirma. En su caso, la creatividad marca la diferencia: "Lo que se busca en un creador es generar imágenes originales, eso es lo único que no hace bien la IA, siempre necesita una base".

Lejos de sustituir su trabajo, la emplea como apoyo: "El coloreado digital rápido, o para crear un tipo de ángulo... hacer una imagen más amplia". En otros ámbitos, como el jurídico, se insiste en el papel humano: "No creemos que pueda sustituirnos porque todavía comete muchos errores".

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