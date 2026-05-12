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Redes sociales

Bruselas plantea limitar el acceso de los menores a las redes sociales en toda Europa

Ursula von der Leyen pide fijar una edad mínima común y acusa a las plataformas de tratar a los niños como "mercancía".

Ursula von der Leyen

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La Comisión Europea abre el debate sobre el acceso de los menores a las redes sociales. La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, ha defendido este martes la necesidad de establecer una edad mínima común en toda la Unión Europea para retrasar la entrada de niños y adolescentes en plataformas digitales.

Von der Leyen ha cargado además contra el modelo de negocio de algunas grandes tecnológicas, a las que acusa de convertir "la atención de los menores en una mercancía".

Un límite de edad para toda Europa

La presidenta comunitaria ha recordado que Bruselas trabaja desde hace meses con expertos para estudiar posibles medidas y ha avanzado que este verano podría concretarse una propuesta legislativa.

"No podemos ignorar más los debates sobre la edad mínima de acceso a las redes sociales", ha señalado durante su intervención.

Según ha explicado, varios países europeos, entre ellos España y Francia, respaldan ya la posibilidad de fijar restricciones comunes para toda la Unión.

La dirigente alemana ha insistido en que el objetivo no es impedir el acceso a internet, sino proteger a los menores frente a determinados riesgos digitales. "La cuestión no es saber si los jóvenes deberían tener acceso a las redes sociales, sino saber si las redes sociales deben tener acceso a los jóvenes", ha afirmado.

Las plataformas, bajo presión

Von der Leyen también ha advertido a las tecnológicas de que un posible límite de edad no eliminará su responsabilidad sobre los contenidos y la seguridad de sus servicios.

La Comisión Europea mantiene abiertas investigaciones contra plataformas como TikTok, Meta o X en aplicación de la Ley de Servicios Digitales europea.

"En Europa, cualquiera que desarrolla un producto debe velar por que sea utilizado en total seguridad", ha defendido la presidenta comunitaria, comparando la responsabilidad de las redes sociales con la de los fabricantes de automóviles.

Verificación de edad y educación digital

Bruselas trabaja además en herramientas técnicas que permitan controlar la edad de los usuarios. Entre ellas figura una aplicación impulsada por técnicos de la Comisión Europea y que ya se prueba en varios Estados miembros, incluida España.

La presidenta comunitaria ha subrayado también la importancia de reforzar la educación digital entre menores y familias para entender cómo funcionan las redes sociales y los riesgos asociados al uso de internet y la inteligencia artificial. "Es fundamental que entiendan la lógica de las redes sociales", ha reclamado Von der Leyen.

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