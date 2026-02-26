Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Instagram avisará a los padres cuyos hijos busquen repetidamente información sobre suicidio y autolesiones

Meta pone en marcha esta medida para la cual será necesario que los padres usen las herramientas de supervisión parental de Instagram.

Aplicaci&oacute;n de Instagram en un tel&eacute;fono m&oacute;vil

Aplicación de Instagram en un teléfono móvilPixabay

Juan Muñoz
Publicado:

Instagram mueve ficha tras ser investigada por presuntamente fomentar efectos perjudiciales en la salud mental de los menores. La red social ha informado, a través de un comunicado de Meta, su compañía matriz, de que alertará a aquellos padres cuyos hijos busquen "repetidamente" contenido sobre suicidio o autolesiones.

La medida se activará a partir de "la semana que viene" en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Canadá, pero se extenderá a otras regiones "a finales de este año".

Para recibir estas alertas, los padres deberán usar las herramientas de supervisión parental de Instagram.

"Estas alertas están diseñadas para brindar a los padres la información necesaria para apoyar a sus hijos adolescentes e incluyen recursos especializados para ayudarlos a abordar estas conversaciones delicadas", señala el comunicado emitido por Meta.

Redes sociales y protección de menores

La compañía se enfrenta a varios juicios por fomentar, presuntamente, efectos perjudiciales en la salud mental de los menores que navegan por sus redes sociales.

En caso de que los menores busquen información relacionada con la palabra "suicidio" o "autolesión", los padres recibirán un aviso, ya sea por correo electrónico, SMS o WhatsApp.

"Al hacer clic en la notificación, se abrirá un mensaje a pantalla completa explicando que su hijo adolescente ha intentado buscar repetidamente en Instagram términos relacionados con el suicidio o la autolesión en un corto período de tiempo", señala Meta.

"Los padres también tendrán la opción de consultar recursos de expertos diseñados para ayudarles a abordar conversaciones potencialmente delicadas con su hijo adolescente", concluye el comunicado de la compañía matriz.

"Sabemos que los adolescentes recurren cada vez más a la inteligencia artificial (IA) en busca de apoyo. Si bien nuestra IA ya está entrenada para responder de forma segura a los adolescentes y proporcionar recursos sobre estos temas según corresponda, ahora estamos creando alertas parentales similares para ciertas experiencias de IA", añade Meta.

