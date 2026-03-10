'Enredados con las pantallas', la nueva guía para familias y educadores frente a los desafíos digitales

Es fácil perderse entre tanta terminología: Grooming, sexting, sharenting, oversharing... Detrás de palabras como estas hay riesgos reales que es necesario identificar para proteger a nuestros menores. El acceso temprano a la tecnología puede ser peligroso, de hecho, la psicóloga experta en infancia Mercedes Bermejo advierte: “No es solo el tiempo que pasan en las pantallas o el contenido al que acceden, sino lo que dejan de hacer”.

Es un hecho que las pantallas se han convertido en una presencia constante en la vida de niños, niñas y adolescentes: sirven para informarse, relacionarse, entretenerse… Por eso, también, plantean desafíos crecientes para su bienestar. Con esta realidad como telón de fondo, Aldeas Infantiles SOS ha presentado la guía 'Enredados con las pantallas', en el marco de los desayunos informativos de la Plataforma Control Z, un recurso diseñado para ayudar a familias y educadores a acompañar de forma responsable la convivencia digital de la infancia y la adolescencia

Enredados con las pantallas

La guía, elaborada con evidencia científica, entrevistas a especialistas y testimonios de adolescentes, analiza cómo la tecnología ha pasado a ocupar un lugar central en la vida de los jóvenes y qué consecuencias trae ese cambio. Según el documento, más del 70 % de los menores de entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil propio, y casi el 95 % de los jóvenes de 15 años dispone de uno, en un contexto donde el 96 % de los hogares españoles tiene conexión a internet.

Según Laura G. Rivera, autora del documento, la guía ofrece pautas claras sobre cómo acompañar a los menores en su relación con la tecnología. "Son 69 páginas, 9 capítulos que tratan todos los aspectos de las plataformas digitales y las redes sociales", recuerda. El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, ha recordado en la presentación del manual la importancia de "sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene que se protejamos nuestra infancia en el ámbito digital".

Riesgos detectados

Los riesgos identificados en los menores que usan a menudo estos dispositivos y redes sociales, van más allá del tiempo frente a la pantalla: pornografía, ciberacoso, discursos de odio y desinformación son parte del entorno digital que los jóvenes enfrentan a diario. La guía subraya la importancia de un acompañamiento activo de los adultos, basado en el diálogo, la presencia y la comprensión del mundo digital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.