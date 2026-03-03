Polémica por la campaña de Twitch por el 8M usando un videojuego de cocina como promoción

Twitch ha anunciado que el día 8 de marzo hará un evento especial de Twitch Rivals bajo el nombre Women's Guild United, en referencia al día de la mujer. Contará con streamer femeninas como protagonistas en un evento que se realizará a través de la pantalla, cada uno desde su casa.

La polémica llega con el juego anunciado, se trata de Overcooked, un videojuego solitario o cooperativo centrado en la preparación contrarreloj de platos de cocina para entregárselo a los comensales. El título presentado para el evento, aunque es bastante popular entre la audiencia y los jugadores de este tipo de videojuegos, ha recibido críticas por la forma y día en la que se anuncia este evento, en la fecha simbólica del 8M. Las streamers femeninas invitadas jugarán en conjunto para ver si pueden lograr todos los objetivos y pasarse el nivel final cocinando.

Críticas de todo los públicos

En redes sociales, concretamente X, se ha llevado la mayor parte de las críticas con algunos usuarios refiriéndose como "esto tiene que ser una broma", "como vas a elegir un juego de cocina" o "veis normal publicar esto". En otras redes sociales como Instagram, el protagonismo no ha sido de la misma magnitud que en X, aunque se aprecia un destacado número de compartidos entre los usuarios de la plataforma.

Las críticas, cierto es que no se dirigen expresamente al juego en si, sino al contexto de publicarlo para ese mismo día, el 8M. El público lo califica como una elección poco sensible mientras que otros usuarios en redes sociales defienden que se trata simplemente de un título multijugador popular y accesible, sin la intención de reforzar los estereotipos.

La plataforma no se ha pronunciado

Por el momento, desde las cuentas oficiales de Twitch, no se han pronunciado al respecto. El evento sigue previsto para la fecha anunciada y mantiene todos sus patrocinios. La polémica abre de nuevo el debate de incentivar a la publicación de estos mensajes para días señalados como el caso del Día Internacional de La Mujer.

La retransmisión se podrá seguir a través de la plataforma y el usuario @/TwitchRivals desde las 15:00 hora española.

