41 estados de EEUU demandan a Meta y acusan a sus redes de ser dañinas para los niños

Una coalición de 41 estados de EEUU y el Distrito de Columbia demandan a Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) asegurando que sus redes sociales son adictivas y dañinas para los niños. Esta acción legal es el esfuerzo más significativo de las autoridades estatales para frenar el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores y para obligar a Meta a cambiar las características de sus redes por lo peligrosa que es, según afirman, para los usuarios más jóvenes.

Al menos 33 estados, entre otros Colorado y California, han presentado una demanda conjunta en un tribunal federal del Distrito Norte de California, mientras que otros fiscales generales de Washington D.C. y ocho estados están presentando denuncias separadas en tribunales federales, estatales o locales.

La lluvia de demandas tiene su raíz en una investigación de 2021 sobre las distintas maneras en que el titán tecnológico contribuye a problemas de salud mental entre los jóvenes. En 2021, 'The Wall Street Journal' expuso en un reportaje elaborado con información interna cómo Instagram empeoraba la percepción de los usuarios -sobre todo niñas y adolescentes- sobre sus cuerpos, y señaló que la compañía era consciente de este problema.

La salud mental de los jóvenes

El último en unirse a esta demanda colectiva es el fiscal general del Estado de Nueva Jersey, Matt Platkin, el cual asegura que "como principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley en nuestro Estado y como padre, no hay nada más importante para mí que garantizar el bienestar de nuestros niños, y sabemos que en la era de las redes sociales, su salud mental nunca ha estado en mayor riesgo. Es por eso que hoy me uno a docenas de otros fiscales generales de los Estados Unidos en una tarea masiva, para responsabilizar de una vez por todas a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, por las prácticas engañosas y años de daño que han causado a nuestros jóvenes".

"No puedo enfatizar lo suficiente el increíble esfuerzo que se está realizando para responsabilizar a Meta. ¿Qué gran parte de la denuncia legal se basa en material confidencial que aún no está disponible para el público, como padre, estoy horrorizado por lo que he leído", ha agregado Platkin.

Un problema global

Rob Bonta, fiscal general de California, señaló que la investigación conjunta "ha descubierto que Meta ha engañado a sus usuarios y que está poniendo a los niños en peligro. Hay una montaña de pruebas que muestran que si los niños pasan más tiempo en las redes sociales eso tiende a correlacionarse con la depresión, la ansiedad y problemas de imagen corporal", resaltó Bonta, que indicó que cuando Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la compañía, testificó ante el Congreso, mintió al decir que Meta no diseñaba sus productos para que sean adictivos.

Por su parte, la portavoz de Meta, Nkechi Nneji, dijo en un comunicado remitido a los medios que el gigante tecnológico quiere dar a los adolescentes una experiencia en línea segura y positiva. "Estamos decepcionados de que los fiscales generales hayan elegido este camino en lugar de trabajar productivamente con empresas de toda la industria para crear estándares claros y apropiados para la edad en las muchas aplicaciones que usan los adolescentes", dijo Nneji.

En los últimos dos años algunos Estados, como Arkansas y Utah, han aprobado leyes que prohíben el acceso de los niños menores de 13 años a las redes sociales y exigen que los adolescentes menores de 18 años obtengan el consentimiento de sus padres para acceder a los sitios. California aprobó leyes que exigen que las tecnológicas examinen sus plataformas en busca de posibles riesgos y problemas.