Cuando la voz 'viajó' por primera vez: se cumplen 150 años de la primera llamada telefónica de la historia

"Señor Watson, venga aquí, quiero verle", fueron las primeras palabras, pronunciadas por Alexander Graham Bell, que se intercambiaron a través de un teléfono.

Sara Sebastián
Publicado:

Justo hoy, un 10 de marzo de hace 150 años, Alexander Graham Bell pronunció por primera vez la frase que cambiaría la historia de la comunicación: "Señor Watson, venga aquí, quiero verle". Esas seis palabras marcaron el nacimiento de la comunicación a distancia tal y como la entendemos hoy. Por primera vez, la voz viajaba por un hilo y abría la puerta a una revolución tecnológica, social y económica sin precedentes.

Entonces, el teléfono estaba compuesto por un mecanismo simple: una membrana que vibraba con la voz, un electroimán, una batería y un cable; todo recogido en una caja de madera y que solo funcionaba a muy poca distancia.

Centralitas y operadoras

Años más tarde, a finales del siglo XIX, se hacen necesarios los enlaces y poco después, ante la abundancia de aparatos, nacen las centralitas, y con ellas, la figura de las telefonistas. Pero llamar seguía sin ser una tarea accesible. Había que pedir línea a la operadora, conectar los cables de forma manual y esperar: la llamada podía tardar minutos en establecerse.

Teléfonos de disco y teclas

Con el tiempo llegaron las cabinas, esos espacios privados en mitad de la calle desde los que se podía hablar con la familia, contar historias o retransmitir noticias. Era la única manera posible de comunicarse fuera de casa. Más tarde se incorporaron los teléfonos de disco y los de teclas, al principio de gran tamaño, con antenas enormes, con tapa, pero que se fueron haciendo cada vez más pequeños.

Dispositivos actuales

Ya era entonces algo revolucionario poder hablar con alguien al instante y décadas después, llegaron los primeros móviles. Aunque el verdadero cambio llegó con Internet. Un pequeño dispositivo concentraba todas las funcionalidades imaginables. Hoy lo llevamos en el bolsillo y con él escribimos, mandamos audios y hacemos videollamadas donde y cuando queramos.

Hay móviles plegables que pueden llegar a doblarse hasta en tres partes, algunos que llevan cámaras robóticas que giran 360 grados y otros que ya incorporan la inteligencia artificial en sus sistemas.

