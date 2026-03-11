Neurotecnologías: el poder de intervenir en el cerebro obliga a redefinir los límites de la libertad y la privacidad mental

¿Estamos ante herramientas capaces de curar enfermedades neurológicas y psiquiátricas o ante tecnologías que podrían poner en riesgo nuestra libertad mental? Esa fue la pregunta central que vertebró la última sesión del Foro TELOS, celebrada en el Espacio Fundación Telefónica en el marco del Observatorio de Derechos Digitales impulsado por Red.es.

El neurólogo Álvaro Pascual-Leone, catedrático en la Escuela de Medicina de Harvard, y el neurocientífico Mariano Sigman protagonizaron un diálogo de alto nivel sobre el impacto de las neurotecnologías en la libertad, la privacidad mental y la identidad, en un momento en el que ya es posible intervenir directamente sobre la actividad cerebral.

Un cerebro en transformación constante

Desde el inicio, Pascual-Leone subrayó una idea clave: el cerebro no es una estructura fija, sino un sistema en transformación continua. Las conexiones entre neuronas cambian cada pocos segundos, y cada experiencia, una conversación, una emoción o una decisión, deja una huella física en esa red. Esa plasticidad cerebral es la base del aprendizaje, pero también el punto de partida para la intervención tecnológica.

En este contexto, definió las neurotecnologías como métodos capaces de "leer o escribir en el cerebro", ya sea mediante estimulación magnética o eléctrica, ultrasonidos, implantes o técnicas genéticas. Se trata de herramientas que ya cuentan con aplicaciones clínicas consolidadas: desde la estimulación cerebral no invasiva para tratar la depresión resistente hasta tecnologías que permiten reducir la impulsividad en adicciones o recuperar funciones motoras a través de interfaces cerebro-máquina.

Miles de pacientes con depresión resistente experimentan mejoras gracias a estos avances. Sin embargo, la cuestión trasciende el ámbito médico. Las mismas herramientas que alivian el sufrimiento podrían, en otro contexto, inducir cambios en la conducta, en la toma de decisiones o incluso en rasgos de personalidad.

Regular antes de que sea tarde

Para Pascual-Leone, el reto es anticiparse. Si la regulación llega después del desarrollo tecnológico, puede resultar insuficiente. "Si cruzas el río, has ido demasiado lejos", advirtió, aludiendo a la dificultad de revertir determinadas intervenciones una vez aplicadas.

La advertencia apunta a un escenario en el que la capacidad de leer o escribir en el cerebro podría ampliarse de forma significativa en las próximas décadas. Ante ese horizonte, la protección de la privacidad mental y de la integridad cognitiva se convierte en una prioridad jurídica y política.

¿Ya vivimos rodeados de neurotecnologías?

Sigman amplió el foco más allá de la clínica y planteó una idea provocadora: muchas plataformas digitales actuales ya operan como neurotecnologías. Las redes sociales, explicó, están diseñadas para actuar directamente sobre el sistema de recompensa del cerebro, activando circuitos dopaminérgicos vinculados a la motivación y la expectativa.

La lógica de la recompensa intermitente, similar a la de las máquinas tragaperras, genera un bucle de incertidumbre que dificulta abandonar la aplicación. En ese sentido, describió las redes como un "fentanilo digital": entornos que parecen inocuos porque el usuario decide entrar, pero que, una vez activados, reducen significativamente la capacidad de control volitivo.

La autorregulación individual, sostuvo, no siempre es suficiente, especialmente en el caso de menores. De ahí que el debate sobre marcos regulatorios más exigentes resulte ineludible.

Innovar sin erosionar la autonomía

El Foro TELOS puso de relieve que el verdadero desafío no es frenar la innovación, sino acompañarla de una reflexión ética y jurídica a la altura de su impacto. Las neurotecnologías pueden aliviar el sufrimiento, ampliar capacidades y mejorar la calidad de vida. Pero también pueden erosionar la autonomía si no se establecen límites claros.

El Observatorio de Derechos Digitales, iniciativa público-privada impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, tiene precisamente el objetivo de fomentar este debate multidisciplinar y promover la implementación efectiva de la Carta de Derechos Digitales en un entorno tecnológico en aceleración constante.

