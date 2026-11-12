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Los españoles podrían ahorrar más de una semana al año gracias a las gestiones digitales

Las gestiones digitales nos permiten ahorrar hasta 177 horas anuales, según el primer Barómetro de la Digitalización de Línea Directa.

Gestiones digitales

Los españoles podrían ahorrar más de una semana al año gracias a las gestiones digitales | Antena 3 Noticias

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María Sáez
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Ir al banco, hacer la compra, pedir una cita médica o resolver un trámite administrativo son tareas cotidianas que, entre desplazamientos y esperas, pueden acabar ocupando buena parte de nuestro día. Sin embargo, cada vez más españoles optan por realizarlas digitalmenete. Un cambio de hábitos que, según el I Barómetro de la Digitalización de Línea Directa Aseguradora, permite ahorrar una media de 177 horas al año.

El estudio, elaborado junto a la consultora Neovantas a partir de casi 1.600 entrevistas, revela que el 95% de los ciudadanos realiza alguna gestión por internet todas las semanas, con una media superior a cinco operaciones por persona. El ahorro alcanza los 38 minutos por trámite frente a la alternativa presencial.

Por sectores, la banca encabeza la clasificación. Los usuarios calculan que ahorran 39,4 minutos por operación al realizar sus gestiones online. Le siguen los seguros, con 38,7 minutos; la Administración Pública, con 38 minutos, y el comercio, con 32,6 minutos.

Más de 2.000 euros en tiempo recuperado

Ese tiempo también tiene un valor económico. Aplicando una referencia de aproximadamente 12,1 euros por hora, basada en los cálculos de la Comisión Europea sobre el valor del tiempo en la economía del transporte, el ahorro anual se sitúa en torno a los 2.140 euros. No se trata de dinero que entre directamente en el bolsillo, sino del valor estimado de las horas que los ciudadanos dejan de dedicar a estas gestiones.

Las diferencias también se aprecian entre comunidades autónomas. Canarias lidera el ahorro, con casi 257 horas al año, seguida de Cataluña (226,5) y la Comunidad Valenciana (198). En el extremo contrario se encuentran Asturias (101), Galicia (101,8) y Castilla y León (108,6).

El perfil más digital: entre 35 y 54 años

Aunque podría pensarse que los jóvenes son quienes más aprovechan estos canales, el barómetro dibuja un perfil diferente. Las personas de entre 35 y 54 años son las que muestran una mayor preferencia por las gestiones digitales, con un 68%. En cambio, entre los mayores de 75 años, esa preferencia cae hasta el 37%.

De todos modos, la digitalización no implica renunciar a la atención personal. La seguridad que aporta el contacto humano cuando surgen problemas o se necesita una ayuda adicional es una de las principales ventajas de un sitema híbrido. No se trata de prescindir de la calidad humana ni de sumarse a la carrera de un mundo que funciona cada vez más rápido, sino de ahorrar tiempo para dedicarlo a lo que de verdad nos apetece.

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