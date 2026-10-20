Una foto de tu cara puede revelar cuánto estás envejeciendo y predecir la supervivencia al cáncer, según una IA

¿Y si nuestro rostro pudiera dar pistas sobre nuestro estado de salud más allá de lo que vemos en el espejo? Un grupo de investigadores estadounidenses ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar una simple fotografía facial para estimar la edad biológica de una persona e incluso calcular el riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer.

El avance llega de la mano de un equipo del Mass General Brigham, en Estados Unidos, y sus resultados se han publicado este martes en la revista científica The Lancet Digital Health. La herramienta, denominada FAHR-Face, ha sido entrenada con más de 40 millones de imágenes de rostros.

La edad que refleja nuestra cara no siempre coincide con la real

A partir de este modelo, los científicos han creado dos herramientas con funciones diferentes. La primera, FAHR-FaceAge, calcula la edad biológica con una precisión superior a la de algoritmos anteriores. La segunda, FAHR-FaceSurvival, utiliza los rasgos faciales para estimar la supervivencia de pacientes oncológicos.

La investigación parte de una necesidad médica: conocer mejor la fragilidad y la capacidad física de los enfermos antes de someterlos a tratamientos exigentes, como una operación, radioterapia o determinadas terapias sistémicas.

El propósito, explican los investigadores, es conseguir una evaluación "más cuantitativa, consistente y escalable". Eso sí, insisten en que esta tecnología debe servir de apoyo a los profesionales sanitarios, nunca reemplazar su criterio.

LA BUENA NOTICIA :) LA BUENA NOTICIA :) Vacunar a las madres en el embarazo podría proteger a los bebés Reproducir Un perro robot que ayuda a los agricultores Reproducir Una cocina adaptada para personas con discapacidad visual Reproducir Isabel Allende, Premio Planeta 2026 Reproducir Regala bicicletas a niños con pocos recursos Reproducir Un algodón capaz de autodesinfectarse Reproducir Una isla griega cubre ya el 91% de su electricidad con energías renovables Reproducir El Premio Planeta cumple 75 años Reproducir Identifican dos proteínas clave para proteger el intestino Reproducir Vuelve a caminar tras un grave accidente Reproducir Un tejido reduce un 75% los microorganismos en el hospital Reproducir Logran frenar una proteína asociada al párkinson Reproducir Un corto premiado sobre el autismo Reproducir Clases de música gratis para más de 20.000 alumnos Reproducir Un medicamento capaz de frenar el glaucoma Reproducir Liberan 9 milanos reales en Aragón Reproducir Rosalía, premio Nacional de Músicas Actuales Reproducir Un campo de golf convertido en reserva natural Reproducir Supera un cáncer y recauda fondos Reproducir Crean un material rígido y flexible al mismo tiempo Reproducir

¿Qué partes del rostro analiza la inteligencia artificial?

Los dos sistemas no se fijan exactamente en los mismos rasgos. Para realizar sus predicciones, uno presta especial atención a los pliegues que rodean la nariz y la boca, las sienes y la frente, mientras que el otro examina principalmente la zona inferior de los ojos y el puente nasal.

Además, combinar ambas herramientas permitió mejorar las estimaciones de supervivencia en un grupo independiente de pacientes con cáncer utilizado para validar los resultados.

El tabaco y el alcohol también dejan huella

El estudio también relaciona determinados hábitos con un envejecimiento facial más acusado. Entre ellos figuran el consumo excesivo de alcohol, las drogas y el tabaquismo.

Precisamente, el tabaco mostró la asociación más clara: los fumadores actuales presentaban una apariencia biológicamente más envejecida que quienes habían dejado de fumar, y estos, a su vez, más que quienes nunca habían fumado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.