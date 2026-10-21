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Multa de 25 mil millones de dólares a Meta por engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook

Es la multa más grande jamás impuesta al propietario de Facebook.

FILED - 03 March 2026, Spain, Barcelona: The logo of Facebook parent company Meta is attached to the trade fair stand with which Meta is advertising at the Mobile World Congress. Photo: Wolf von Dewitz/dpa03/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Multa de 25 mil millones de dólares a Meta | EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Un juez ha ordenado a Meta pagar a Nuevo México 25 mil millones de dólares por engañar a los usuarios sobre la privacidad, en lo que constituye la multa más grande jamás impuesta al propietario de Facebook. El fiscal general del estado, Raúl Torrez, ha señalado que el veredicto debe interpretarse como una advertencia para las empresas tecnológicas de que Nuevo México les exigirá responsabilidades. "Este fallo debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley", dijo Torrez.

Según la Constitución de Nuevo México, las multas por violaciones de las leyes de protección al consumidor se destinan al gasto estatal en educación. "Es posible que hayamos pagado la construcción de escuelas para los próximos 100 años", dijo Torrez, quien reconoció que el dinero quedaría inmovilizado debido a las apelaciones de Meta. La compañía tenía previsto presentar sus resultados trimestrales el miércoles por la tarde, y sus acciones subieron un 2% tras el anuncio de la sanción.

El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que obtuvo sin consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook para promocionar publicidad política, según el comunicado del Departamento de Justicia del estado.

El juez Francis Mathew, de un tribunal del estado de Nuevo México, ha fijado la multa después de que un jurado determinara que Facebook había hecho promesas engañosas sobre quién podía acceder a los datos de sus usuarios y cómo protegía esa información.

Las revelaciones sobre Cambridge Analytica, conocidas en 2018, afectaron a hasta 87 millones de perfiles y desataron un escándalo internacional sobre el uso de información personal por parte de las redes sociales y su papel en las campañas electorales.

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