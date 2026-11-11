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Inteligencia Artificial

La trampa de los chats de Inteligencia Artificial a los que realizamos consultas cada día

Expertos en Inteligencia Artificial remarcan la importancia de ser conscientes de cómo funciona internamente, porque "no trata de buscar la respuesta correcta, sino la más satisfactoria para ti"

Jóvenes mirando sus teléfonos móviles

El 55% de los españoles usa la IA, al menos, una vez a la semana | Pexels

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Emma Tomás
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La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y ya forma parte de nuestro día a día. Consultas diarias a un asistente virtual que nos responde de inmediato con un lenguaje que permite conversar, redactar textos o responder preguntas sobre dudas que surgen de cualquier ámbito.

Como remarca el profesor e investigador de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Javier Palanca, "se trata de una herramienta novedosa que nos da repuestas fáciles y, evidentemente, nadie se niega a utilizarla".

Una herramienta que no solo ha cautivado a los jóvenes, sinó que ha eclipsado a todas las edades. Una tecnología que ha llegado a todos los públicos. "La gente joven, por supuesto, pero también ves personas mayores, jubilados, utilizándola a pesar que no tengan tanta experiencia con la tecnología, porque es tan fácil de usar que todo el mundo está entrando en ella sin ninguna duda", añade Palanca.

El uso habitual de esta herramienta se ha disparado. Preguntando en la calle son pocas las personas que nos niegan utilizar chats de Inteligencia Artificial en su día a día. Consultas sobre recomendaciones de películas, formas de ahorrar a la hora de comprar, organizaR viajes o, incluso, hasta para realizar nuestras dietas. "Cualquier cosa que, antiguamente hacíamos con un buscador como Google y similares, ahora lo hacemos pero potenciado por la IA, porque no solo te responde sinó que te la estructura la respuesta", describe Palanca.

La clave de las respuestas de la IA

Pero ¿debemos confiar en los resultados que nos dan estos chats de IA?

EL investigador Javier Palanca responde que no, porque "hay que tener cuidado en confiar en esas recomendaciones que nos hace la IA, no tienen porque ser certeras y tenemos que ser muy conscientes en cómo funciona internamente una IA. No trata de buscar la respuesta correcta sino la más satisfactoria para ti. Por eso, tenemos que educar muy bien, tener mucho cuidado en las respuestas que nos da y, siempre, contrastarlas".

Además, como docente, Javier destaca que la introducción de la IA en la educación "es un reto" tenemos que aprender nuevas formas no solo de enseñar sinó, también, de evaluar. Y, aunque creo que hay que enseñar y potenciar que se aprenda a hacer un buen uso de la IA, aún no tenemos una solución lo bastante buena".

"En cierto aspecto me genera miedo, porque una herramienta que piensa tan fácil por nosotros me hace cuestionar hasta qué punto nos va a perjudicar y va a desentrenar el uso de nuestro propio cerebro, que no hay que dejar de usar, hay que potenciarlo gracias a la IA pero, a la vez, mantener ese esfuerzo por tener un alto poder cognitivo", concluye Palanca.

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