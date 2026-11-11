El 85% de los ataques de manipulación e interferencia informativa lo sufren sectores estratégicos, empresas y CEO

'The Positioning Room', el centro de investigación sobre asuntos corporativos, actividades híbridas y cognitivas y de la calidad de la información de la consultora Across, ha llevado a cabo el estudio 'Cuando el relato es un arma', en el que se detalla que los fenómenos de interferencia y manipulación informativa ya no son algo que solo afecte a los estados en su vertiente política. Según el estudio, realizado y elaborado tras analizar más de 300 fuentes de información y casos específicos en empresas y sectores industriales, son las industrias críticas, los CEO y las propias empresas las que reciben ya el 85% de estos ataques de desestabilización.

El primer entregable del centro de investigación 'The Positioning Room' concluye que existen cinco patrones transversales:

La automatización es un hecho consumado; la orquestación autónoma es incipiente pero ya es verificable.

Ha cambiado la economía de la operación más que su eficacia demostrada.

El objetivo se está desplazando de las personas a los propios modelos de IA.

Las empresas y los individuos son ya el objetivo mayoritario del FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference), por delante incluso de las instituciones gubernamentales en proporción de incidentes.

El daño principal puede ser sistémico -saturación y deslegitimación del ecosistema informativo- más que persuasivo en el sentido clásico.

Ignacio Jiménez Soler, fundador de la consultora 'Across' y del centro de investigación 'The Positioning Room', señala que "este primer análisis pone el foco en la calidad de la información. El incremento de las acciones para

interferir o manipular la información es creciente entre empresas de sectores estratégicos. El efecto no es baladí, esto implica que, cuanto peor es la calidad de la información que las empresas manejan para tomar sus decisiones, peor será el resultado de sus decisiones estratégicas o peor será la imagen que sobre ellas tengan sus grupos de interés. Esto es de especial relevancia en empresas cotizadas o en aquellas que operan en sectores industriales críticos para un país".

Uno de los puntos relevantes del análisis está en identificar la discrepancia real y no resuelta entre las principales empresas de IA sobre el grado de agenticidad ya alcanzado por los actores de amenaza. Hay diferencias reales en lo referente a la superficie y alcance de un ataque y en los incentivos comerciales que se activan a la hora de comunicar sus conclusiones.

Contaminar los corpus de entrenamiento de los LLM es uno de los objetivos de este tipo de acciones coordinadas bajo el espectro amplio de las guerras híbridas. Lo mencionado está dando pie a un fenómeno que, según Ignacio Jiménez Soler, es más serio de lo que parece “por su carácter prácticamente indetectable”, y es que “las empresas, gobiernos y corpus académicos basan cada vez más sus conclusiones y sus tomas de decisiones en información de peor calidad". En consecuencia, este fenómeno generará “de manera progresiva fenómenos de vulnerabilidad en la gobernanza de las compañías y en su operativa industrial".