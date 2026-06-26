Sanidad digitaliza la retirada de medicamentos en las farmacias para prevenir falsificaciones

Adiós al cúter, al celo y a las carpetas con cientos de troqueles de medicamentos archivados en las hojas de facturación. El clásico gesto de cortar el cartón de los fármacos tiene los días contados. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la digitalización del sistema de verificación para la retirada y entrega de medicinas financiados por el Sistema Nacional de Salud a los pacientes.

La medida elimina el cupón precinto, el cartón que se cortaba en los medicamentos, para prevenir falsificaciones. Sonia Sáenz de Buruaga, farmacéutica en Bilbao, celebra el avance. Asegura que "nos vamos a ahorrar un montón de burocracia. En el siglo XXI todo este tema de la digitalización tendría que estar más avanzado". A partir de ahora el proceso se simplifica. "Usando el código QR que viene en cada envase, lo pasamos por el lector y estaría hecha la dispensación. Sanidad ya sabría lo que hemos dispensado"

El sistema 'Sevem' o 'Sistema español de Verificación de Medicamentos' es moderno, preciso, refuerza "las garantías frente a las falsificaciones" y mejora la "trazabilidad".

Sáenz de Buruaga cuenta que en el País Vasco el sistema lleva un año y medio estableciéndose. "No funciona muy bien. Sigue dando errores pero la informática avanza rápido y esperemos que sea así porque para nosotros es mucho más práctico".

Los profesionales del sector coinciden en que no estamos ante un simple cambio burocrático, sino ante una transformación largamente esperada que va a aligerar la gestión interna de la oficina de farmacia y, sobre todo, va a devolver tiempo al trabajo asistencial.

El sistema español se adapta así a los mecanismos europeos de seguridad farmacéutica.

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