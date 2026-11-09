El Gobierno se plantea cerrar Tiktok en España por contenidos de abusos sexuales a menores

Es el entretenimiento, el recreo, la aplicación de vídeos más usada por los jóvenes en todo el mundo y ahora también, denuncian la Fundación Maldita.es, es un escaparate de abusos sexuales a menores. " Hemos encontrado más de mil vídeos de abusos sexuales a menores explícitos, que están colgados en abierto en la plataforma", nos cuenta Clara Jiménez Cruz, CEO de Maldita.es, que añade: "Hemos encontrado más de 26.000 pedófilos que en los comentarios de esos vídeos hablan de intercambiar, comprar o vender material de abuso sexual infantil. Hemos denunciado a Tiktok que este material está colgado para que lo pueda ver cualquiera, y la plataforma ha considerado que sólo el 10% es abuso sexual infantil".

Ante la gravedad de la denuncia del medio y la supuesta inactividad de la red social, el Ministerio de Juventud e Infancia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que "actúe" ante los presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok, y ha planteado paralizar los servicios de la plataforma en España, si se ve "oportuno".

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han informado de que el Ministerio ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado tras las información publicada por Maldita.es en relación a más de mil vídeos de presuntos casos de abuso sexual infantil, y "la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material".

Abusos sexuales a menores en Tiktok

Los más de mil vídeos de abuso sexual infantil localizados superan 48 millones de visualizaciones. También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés. En el escrito, Juventud e Infancia solicita a la Fiscalía que, "en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados", y "plantea la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno".

El problema no es solo el acceso a estos materiales. También hay acoso en directo. "Hay muchos directos de niñas menores de edad, que en teoría no podrían realizar esta actividad al no estar permitida por la plataforma, pero no encuentran impedimento de la misma y, en esos directos", explica Jiménez Cruz. "Los pederastas entran a acosar a esas niñas a pedirles que hagan cosas, que enseñen partes de su cuerpo o realicen actos sexuales a cambio de regalos de Tiktok, regalos que se pagan con dinero real, que suponen ingresos para la plataforma y que las niñas, además, cobran una parte de ese dinero", añade.

Las claves de la investigación

Más conductas denunciadas: la propia plataforma facilita la llegada y localización de este tipo de contenidos: "Nosotros hemos estado durante 35 días actuando como lo harían para buscar pederastas y pedófilos. Las propias herramientas de la plataforma, su buscador y su algoritmo no tienen filtros, son los que te van cebando ese 'abuso sexual infantil' una y otra vez. Y en cuanto buscas un poco, una y otra vez todo lo que te sale en el timeline y en el feed van a ser niñas pequeñas sexualizadas, y en ocasiones, cuando te metes 'en el agujero' ese contenido de abuso sexual a menores".

Además, Tiktok, aseguran desde Maldita, pese a las denuncias no bloquea esos contenidos. "Solo lo ha hecho en un 10% de los casos que hemos presentados".

"Es una cuestión de prioridades y de medios", cuenta Jorge Flores, director de PantallasAmigas, organización que promueve el uso seguro y saludable de internet y de las redes sociales.

El Gobierno pide una reunión a Tiktok

Por su parte, la ministra Sira Rego ha solicitado una reunión urgente a los representantes de la plataforma en España "para conocer las explicaciones de TikTok, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma".

Para el Ministerio, los hechos documentados por Maldita.es "son de extrema gravedad y requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo".

Considera que ponen de relieve graves deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en el papel de los sistemas de recomendación de TikTok en su difusión, y apunta a que podría constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma.

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