La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva herramienta para derribar barreras de comunicación. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga ha desarrollado un sistema capaz de leer los labios de una persona y transformar sus movimientos en palabras escritas y reproducidas mediante voz, una tecnología pensada especialmente para quienes han perdido la capacidad de hablar por motivos de salud.

Este proyecto, bautizado como 'Conecta2', busca ofrecer una alternativa de comunicación más natural y accesible a través de un dispositivo móvil.

Detrás de esta iniciativa están Yeray Peralta, Sofía Casermeiro, Juan Diego Bermúdez y Enrique Pérez Herrera, estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSI Informática) del grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

Su propuesta ya ha conseguido el primer premio en una competición tecnológica celebrada en el Centro de Innovación Social La Noria, impulsado por la Diputación de Málaga.

Transforma los movimientos de los labios en voz

El funcionamiento de 'Conecta2' se basa en la combinación de inteligencia artificial, visión por computador y redes neuronales. Mediante la cámara frontal de un dispositivo, el sistema analiza los movimientos de los labios para identificar las palabras que una persona intenta pronunciar sin emitir sonido.

Una vez interpretada la secuencia, la herramienta muestra el resultado por escrito en la pantalla y permite reproducirlo en voz alta a través del altavoz; de esta manera, sus creadores pretenden facilitar la comunicación de personas que, por diferentes circunstancias médicas, han perdido la capacidad de hablar.

El objetivo de los estudiantes es convertir esta tecnología en una aplicación móvil que pueda utilizarse de forma sencilla y en tiempo real, sin necesidad de recurrir a otros sistemas de comunicación más complejos.

Un proyecto premiado por su utilidad social

La iniciativa surgió durante un hackathon organizado en la Escuela de Informática de la Universidad de Málaga, una competición en la que los participantes debían desarrollar soluciones tecnológicas con una finalidad social.

El reto consistía en aplicar la inteligencia artificial para mejorar la autonomía de personas con discapacidad o reducir algunas de las dificultades que encuentran en su vida cotidiana. Los cuatro estudiantes apostaron por abordar los problemas de comunicación de quienes no pueden hablar, utilizando técnicas de reconocimiento visual para interpretar el movimiento de los labios.

LA BUENA NOTICIA :) LA BUENA NOTICIA :) Una terapia reduce la fibrosis pulmonar Reproducir Un catamarán robótico para limpiar el mar Reproducir Vacuna que frena la alergia a los gatos Reproducir Filtrar el aire podría mejorar el control de glucosa Reproducir Encuentra 12.000 euros y los devuelve Reproducir Eslovenia evita 247 toneladas de residuos Reproducir Los nacimientos vuelven a crecer Reproducir Los niveles de plomo en sangre caen un 60% en Europa Reproducir Se recuperan las reservas de agua en los embalses de España Reproducir Logran estimular la reparación de tejidos con campos magnéticos Reproducir Rosalía logra 9 nominaciones a los Grammy Reproducir Gran recogida de alimentos en España Reproducir Crean nanocajas para transportar medicamentos Reproducir El corazón podría regenerarse solo Reproducir Una combinación de fármacos mejora síntomas del SOMP Reproducir Refrigerar usando cáscaras de cítricos Reproducir La sal que podría evitar millones de muertes al año Reproducir Vacuna contra la enfermedad de Lyme Reproducir Menor riesgo entre quienes beben té Reproducir Exitoso trasplante de corazón Reproducir

La propuesta acabó imponiéndose en una competición tecnológica celebrada en La Noria, donde obtuvo el primer premio.

Con 'Conecta2', los estudiantes malagueños quieren demostrar que la inteligencia artificial también puede servir para mejorar la accesibilidad y facilitar la vida cotidiana de las personas con dificultades en el habla.

Su próximo objetivo es trasladar esta tecnología a una aplicación móvil que permita convertir los movimientos de los labios en una voz que pueda ser escuchada por los demás.