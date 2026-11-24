Tecnología
Crean una herramienta con IA que lee los labios y pone voz a quienes no pueden hablar
Estudiantes de la Universidad de Málaga desarrollan una aplicación capaz de interpretar los movimientos de los labios y reproducir las palabras en voz alta. El proyecto ya ha ganado un premio.
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La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva herramienta para derribar barreras de comunicación. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga ha desarrollado un sistema capaz de leer los labios de una persona y transformar sus movimientos en palabras escritas y reproducidas mediante voz, una tecnología pensada especialmente para quienes han perdido la capacidad de hablar por motivos de salud.
Este proyecto, bautizado como 'Conecta2', busca ofrecer una alternativa de comunicación más natural y accesible a través de un dispositivo móvil.
Detrás de esta iniciativa están Yeray Peralta, Sofía Casermeiro, Juan Diego Bermúdez y Enrique Pérez Herrera, estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSI Informática) del grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
Su propuesta ya ha conseguido el primer premio en una competición tecnológica celebrada en el Centro de Innovación Social La Noria, impulsado por la Diputación de Málaga.
Transforma los movimientos de los labios en voz
El funcionamiento de 'Conecta2' se basa en la combinación de inteligencia artificial, visión por computador y redes neuronales. Mediante la cámara frontal de un dispositivo, el sistema analiza los movimientos de los labios para identificar las palabras que una persona intenta pronunciar sin emitir sonido.
Una vez interpretada la secuencia, la herramienta muestra el resultado por escrito en la pantalla y permite reproducirlo en voz alta a través del altavoz; de esta manera, sus creadores pretenden facilitar la comunicación de personas que, por diferentes circunstancias médicas, han perdido la capacidad de hablar.
El objetivo de los estudiantes es convertir esta tecnología en una aplicación móvil que pueda utilizarse de forma sencilla y en tiempo real, sin necesidad de recurrir a otros sistemas de comunicación más complejos.
Un proyecto premiado por su utilidad social
La iniciativa surgió durante un hackathon organizado en la Escuela de Informática de la Universidad de Málaga, una competición en la que los participantes debían desarrollar soluciones tecnológicas con una finalidad social.
El reto consistía en aplicar la inteligencia artificial para mejorar la autonomía de personas con discapacidad o reducir algunas de las dificultades que encuentran en su vida cotidiana. Los cuatro estudiantes apostaron por abordar los problemas de comunicación de quienes no pueden hablar, utilizando técnicas de reconocimiento visual para interpretar el movimiento de los labios.
LA BUENA NOTICIA :)
LA BUENA NOTICIA :)
La propuesta acabó imponiéndose en una competición tecnológica celebrada en La Noria, donde obtuvo el primer premio.
Con 'Conecta2', los estudiantes malagueños quieren demostrar que la inteligencia artificial también puede servir para mejorar la accesibilidad y facilitar la vida cotidiana de las personas con dificultades en el habla.
Su próximo objetivo es trasladar esta tecnología a una aplicación móvil que permita convertir los movimientos de los labios en una voz que pueda ser escuchada por los demás.
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