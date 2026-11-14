Italia multa a Meta con 805 millones de euros por acceder a fotos sin permiso

Italia ha impuesto una multa de 805 millones de euros a Meta, la empresa matriz de Facebook, por acceder sin autorización específica a fotografías, vídeos y otros datos almacenados en los teléfonos móviles de unos 20 millones de usuarios.

La sanción ha sido anunciada por la Autoridad italiana de Protección de Datos y afecta a la aplicación de Facebook para dispositivos Android. Según el organismo, la compañía utilizaba una función que permitía consultar los archivos de la galería del teléfono sin informar a los usuarios de forma suficiente.

La herramienta, disponible desde 2023, se denomina "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook" y utiliza imágenes y vídeos guardados en el dispositivo para recomendar publicaciones dentro de la red social.

¿Cómo accedía Facebook a las fotografías?

La investigación comenzó en julio de 2025, después de una denuncia presentada por el Centro de Protección de los Consumidores y Usuarios de Bolzano. Tras analizar el funcionamiento de la aplicación, el regulador concluyó que Facebook solicitaba un permiso genérico para acceder a la galería, identificado como "habilitar otras funciones".

Este consentimiento estaba activado por defecto y no explicaba que también permitía utilizar las fotografías para generar sugerencias de publicación. Según la autoridad italiana, el sistema facilitaba un acceso permanente al archivo fotográfico del dispositivo sin que pudiera comprobarse qué información utilizaba la plataforma. El organismo considera que esta práctica vulnera el artículo 122 del Código italiano de Privacidad, que exige un "consentimiento libre e informado" para acceder a los datos almacenados en dispositivos electrónicos.

Meta tiene 60 días para modificar la función

Además de pagar la multa, Meta dispone de 60 días para desactivar esta herramienta por defecto, incluso para quienes ya habían autorizado el acceso a sus fotografías. La compañía deberá solicitar un consentimiento independiente, explicar para qué utiliza los archivos y facilitar información sobre cómo desactivar la función.

Para establecer la sanción, equivalente al 0,47% de la facturación mundial del grupo, el regulador ha tenido en cuenta el número de afectados, la duración de la infracción y la "escasa colaboración" de Meta durante la investigación. También ha valorado las modificaciones realizadas por la empresa, aunque las considera "tardías y limitadas a los usuarios que actualizan la aplicación".