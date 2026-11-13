Las 18 horas de desconexión de Microsoft podrían haber costado unos 6.300 millones de euros

La caída mundial de los servicios de Microsoft, que dejó a millones de usuarios sin acceso a Outlook, Teams y Copilot, podría haber supuesto una pérdida de productividad cercana a los 7.000 millones de dólares (unos 6.348.160,00 euros). Así lo estima el centro de estudios estadounidense Anderson Economic Group, que advierte de que la cifra final podría ser aún mayor.

El problema comenzó el jueves 12 de noviembre, alrededor del mediodía, y se prolongó durante aproximadamente 18 horas, hasta el viernes 13. Durante ese tiempo, muchos usuarios no pudieron acceder a sus buzones de Outlook, enviar o recibir correos ni utilizar algunas funciones de Microsoft Teams.

La incidencia afectó a Exchange Online, el servicio de correo en la nube de Microsoft. Esto también provocó retrasos en la entrega de mensajes y dificultades para consultar el calendario, enviar invitaciones o programar reuniones desde Teams. Microsoft ha señalado que el fallo se originó durante una actualización previa de la capacidad de su red, y ha descartado que se tratara de un ciberataque.

Anderson Economic Group estima que la pérdida de productividad podría acercarse a los 6,300 millones de euros. El análisis parte de que, de los 430 millones de usuarios afectados, muchos habrían sufrido solo molestias, sin una pérdida real de actividad.

No conocen la maginitud total

No obstante, el presidente de la firma, Patrick Anderson, calcula que hasta 26 millones de usuarios el jueves y 51 millones el viernes podrían haber visto interrumpidas sus operaciones de forma suficiente para generar pérdidas económicas. "Este es un punto de partida, dadas las limitaciones de la información de la que disponemos. No conocemos la magnitud total", declaró a CNN.

La estimación podría aumentar si Microsoft tiene que devolver parte de las cuotas de suscripción a clientes que pagaron por servicios que no pudieron utilizar. Anderson calcula que la compañía podría necesitar reembolsar cerca de 725.512.000,00 de euros al día, aunque no todos los afectados solicitarán esa compensación.

Algunas empresas podrían recuperar parte de los costes a través de sus pólizas de seguro de ciberseguridad. Aun así, según el presidente, esto no eliminaría el impacto económico, sino que solo trasladaría la carga de los usuarios de Microsoft a las aseguradoras.

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