Cada vez son más los que han encontrado en las manualidades la mejor forma de evadirse de un mundo hiperconectado. Ya no utilizan sus manos para hacer un “scroll infinito” en redes sociales sino para hilvanar una aguja, encolar una libreta o crear bisutería haciendo crochet. Reconocen que están hartos de perder su tiempo frente a una pantalla y prefieren hacer volar su mente y su imaginación en talleres creativos. La oferta de estas actividades se ha disparado, ya no se trata de hacer crochet o punto de cruz, sino que cada vez existen más especialidades capaces de atrapar a un público más amplio.

La gente necesita desconectar ""volver a ensuciarse las manos”

Aumentar la concentración y decir adiós al estrés. El boom de lo artesanal queda reflejado en Creativa, una feria con miles de talleres y que cada año crece en número de visitantes. “La gente necesita desconectar y volver a crear, a ensuciarse las manos”. Para Pau Boada, uno de los creativos, que encontramos en un taller de lana creativa donde se trabaja con la clásica rueca “esto crea una concentración muy zen, pinchar la lana, te olvidas de todo” porque " cualquier cosa que hagas con las manos te ayuda a desconectar".

Misma sensación de desconexión en el taller de bisutería crochet donde se elaboran pendientes, collares o anillos con la ayuda de miles de hilos de colores y de Raquel Vivancos, de Filigranas y puntos, “hay mucha gente que se apunta, es mi pasión, mi terapia, es algo muy artesanal y tienes que estar muy enfocado en lo que estás haciendo”.

“Esto no es cosa de abuelas”

Todos los que llevan años dedicados a ello coinciden en que cada vez hay más gente joven interesada en este tipo de actividades. “Ya no es cosa de abuelas” aseguran entre risas, desde Creativa. Para María José Estampa, especializada en Punto de cruz, asegura que “la gente quiere hacer temas creativos de bordado, pintura...hay miles de posibilidades, es una tarea que requiere el uso de las manos y te olvidas de las pantallas”.

Bisutería creativa, flores de marquetería, maquetas, bordado, pintura, joyería de resina o cuadros de lana...la lista de alternativas para olvidarse de un mundo hiperconectado parece casi infinita porque hilvanar, encolar o recortar no lo puede hacer la IA.