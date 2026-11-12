Caída de Outlook: usuarios de todo el mundo alertan de problemas para enviar correos

Usuarios del servicio de correo electrónico de Microsoft están notando ciertas dificultades para enviar mensajes este jueves 12 de noviembre. Los avisos se han registrado en Downdetector, la plataforma que permite consultar las incidencias comunicadas por los internautas en aplicaciones y servicios digitales.

Los problemas afectan al envío de correos electrónicos, según los testimonios recogidos por esta herramienta. Por el momento, se desconoce el número de usuarios afectados y el alcance de la incidencia, por lo que no se ha podido determinar si los fallos se están produciendo de manera generalizada.

¿Qué está pasando con Outlook?

Las primeras notificaciones apuntan a problemas a la hora de completar el envío de mensajes desde Outlook, una de las herramientas de correo electrónico de Microsoft. Los usuarios han recurrido a Downdetector para comunicar los fallos que están experimentando.

Sin embargo, los reportes no permiten confirmar por sí solos que se haya producido una caída general de Outlook. Tampoco sirven para determinar el origen de los problemas ni el número total de cuentas afectadas.

Posibles problemas en Microsoft 365 y Copilot

Los avisos no se limitarían únicamente a Outlook. Otras herramientas de Microsoft, como Microsoft 365 y Copilot, también podrían estar experimentando dificultades en su funcionamiento.

Por el momento, no hay información confirmada sobre cuándo podrían resolverse las dificultades para enviar correos electrónicos.