Red social
La red social X sufre su quinta caída en lo que va de año en España
La red social ha comenzado a fallar alrededor de las 15:40 horas.
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X, anteriormente Twitter, sufre problemas y ha dejado de funcionar en distintas zonas de España. La red social de la que Elon Musk es propietario ha empezado a fallar en torno a las 15:40 horas.
Los usuarios indican que X no carga de forma correcta ni en el móvil ni en la versión web. Tampoco funciona bien Grok, el asistente de Inteligencia Artificial (IA).
No es la primera vez que X experimenta una caída. En concreto, sufre la quinta en lo que va de año. El 16 de febrero, 13 y 23 de enero y 28 de marzo han sido las veces en las que X ha fallado.
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