El 86% de los españoles pide que Europa desarrolle tecnología propia para ganar competitividad

La mayoría de los españoles considera que Europa debe reforzar su autonomía tecnológica para competir a nivel global. Así lo refleja el Informe Soberanía Digital en Europa 2026, elaborado por Fundación Telefónica junto con Metroscopia, según el cual el 86% de la ciudadanía reclama que Europa desarrolle sus propias tecnologías para reducir su dependencia de empresas extranjeras.

El estudio, presentado como el primer gran barómetro sobre soberanía digital en España, pone de manifiesto que el 82% de los encuestados considera que Europa depende mucho o bastante de compañías tecnológicas de otros países. Además, un 69% cree que el continente se está quedando rezagado frente a Estados Unidos y China en el desarrollo tecnológico.

Aunque el concepto de soberanía digital sigue siendo poco conocido, solo el 29% de los españoles afirma haber oído hablar de él, sus implicaciones generan una preocupación ampliamente compartida. El 62% considera que la dependencia tecnológica supone una amenaza para la seguridad europea, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial y los sistemas de pago.

La directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar, asegura que estos resultados reflejan una creciente inquietud social por la autonomía tecnológica europea. "Desde Fundación Telefónica hemos constatado, a través de una escucha activa de la sociedad y del tejido empresarial, una preocupación cada vez mayor por la autonomía tecnológica de Europa", afirma. Según explica, el compromiso de la entidad pasa por "trabajar para reducir esa dependencia en ámbitos estratégicos impulsando la competitividad, la innovación y el liderazgo europeo". Para ello, añade, Fundación Telefónica busca "fomentar el debate y la cooperación entre agentes industriales europeos para desarrollar tecnologías de escala tan competitivas como éticas".

La encuesta también refleja un respaldo mayoritario a la creación de alternativas tecnológicas europeas. El 70% de los ciudadanos asegura que elegiría una plataforma desarrollada en Europa si ofreciera las mismas prestaciones que una no europea, pese a que el 67% reconoce no conocer actualmente plataformas europeas.

Protección de datos

La protección de los datos personales aparece como otra de las principales preocupaciones. El 90% muestra inquietud por el acceso de grandes plataformas no europeas a los datos bancarios, mientras que el 85% teme por la información patrimonial y fiscal. También generan preocupación los datos de localización y movilidad (79%) y la información sanitaria (78%).

En cuanto a las medidas para reforzar la autonomía tecnológica, el 87% de los españoles considera que los gobiernos europeos deberían impulsar activamente el desarrollo de tecnologías propias. Entre las capacidades consideradas prioritarias destacan la ciberseguridad y las redes de telecomunicaciones (86%), los centros de datos (83%) y los servicios en la nube o cloud (79%).

Pese a las inquietudes detectadas, la percepción sobre el futuro es moderadamente optimista. Más de la mitad de los encuestados (54%) cree que la soberanía tecnológica europea aumentará durante la próxima década, lo que refleja la confianza en que Europa pueda reforzar su posición en el escenario tecnológico internacional.

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