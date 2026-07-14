Así funciona el nuevo Bizum Pay para pagar directamente con el móvil en los comercios

Bizum da el salto al pago presencial con Bizum Pay, una nueva funcionalidad que permite pagar en comercios físicos directamente desde el móvil utilizando la infraestructura de Bizum.

El sistema aprovecha la tecnología NFC, por lo que basta con acercar el teléfono al datáfono, sin necesidad de sacar la tarjeta. Para utilizarlo será necesario descargar la aplicación de Bizum Pay y vincularla con la entidad bancaria. Una vez configurado, no habrá que abrir la app en cada compra: el móvil actuará como método de pago, autenticado mediante los sistemas de seguridad del dispositivo.

El único requisito es ser usuario de Bizum y tener una cuenta asociada a una entidad compatible. Tras instalar la aplicación, el usuario deberá registrarse y validar el servicio con su banco para enlazar la cartera digital con su cuenta. Completado este proceso, el sistema quedará listo para realizar pagos sin necesidad de utilizar la tarjeta física.

¿Cómo funciona Bizum Pay?

En el momento de la compra, solo habrá que acercar el teléfono al datáfono compatible, con el NFC activado, y confirmar la operación mediante huella dactilar, reconocimiento facial, el código de desbloqueo o el método de seguridad configurado en el dispositivo.

A diferencia de otras soluciones, el importe se carga directamente en la cuenta bancaria del usuario. Con ello, Bizum aspira a ganar terreno gracias a la familiaridad que la marca ya tiene entre los españoles y a la comodidad de pagar simplemente acercando el móvil al terminal.

Disponible en los comercios

La implantación será progresiva, aunque nace con el objetivo de funcionar en comercios físicos compatibles sin necesidad de renovar el hardware existente. El sistema se basa en la tecnología NFC y en la integración con los datáfonos preparados para pagos sin contacto, una compatibilidad que facilitará su expansión.

Además, Bizum busca competir también en costes. El servicio tendrá condiciones económicas que variarán según la entidad bancaria, aunque la compañía asegura que el coste para los comercios será similar o incluso inferior al de los pagos con tarjeta en algunos casos. Si esta ventaja se confirma, el precio podría convertirse en uno de sus principales argumentos para impulsar su adopción.

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