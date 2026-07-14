Antena 3 Noticias
Última hora

BIZUM

Así funciona el nuevo Bizum Pay para pagar directamente con el móvil en los comercios

Conoce cómo puede activarse y utilizarse el nuevo método de pago Bizum Pay. El sistema permite pagar con el móvil en los comercios presenciales y que se cargue directamente a la cuenta bancaria.

Así funciona el nuevo Bizum Pay para pagar con el móvil en los comercios

Así funciona el nuevo Bizum Pay para pagar con el móvil en los comercios Europa Press

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Bizum da el salto al pago presencial con Bizum Pay, una nueva funcionalidad que permite pagar en comercios físicos directamente desde el móvil utilizando la infraestructura de Bizum.

El sistema aprovecha la tecnología NFC, por lo que basta con acercar el teléfono al datáfono, sin necesidad de sacar la tarjeta. Para utilizarlo será necesario descargar la aplicación de Bizum Pay y vincularla con la entidad bancaria. Una vez configurado, no habrá que abrir la app en cada compra: el móvil actuará como método de pago, autenticado mediante los sistemas de seguridad del dispositivo.

El único requisito es ser usuario de Bizum y tener una cuenta asociada a una entidad compatible. Tras instalar la aplicación, el usuario deberá registrarse y validar el servicio con su banco para enlazar la cartera digital con su cuenta. Completado este proceso, el sistema quedará listo para realizar pagos sin necesidad de utilizar la tarjeta física.

¿Cómo funciona Bizum Pay?

En el momento de la compra, solo habrá que acercar el teléfono al datáfono compatible, con el NFC activado, y confirmar la operación mediante huella dactilar, reconocimiento facial, el código de desbloqueo o el método de seguridad configurado en el dispositivo.

A diferencia de otras soluciones, el importe se carga directamente en la cuenta bancaria del usuario. Con ello, Bizum aspira a ganar terreno gracias a la familiaridad que la marca ya tiene entre los españoles y a la comodidad de pagar simplemente acercando el móvil al terminal.

Disponible en los comercios

La implantación será progresiva, aunque nace con el objetivo de funcionar en comercios físicos compatibles sin necesidad de renovar el hardware existente. El sistema se basa en la tecnología NFC y en la integración con los datáfonos preparados para pagos sin contacto, una compatibilidad que facilitará su expansión.

Además, Bizum busca competir también en costes. El servicio tendrá condiciones económicas que variarán según la entidad bancaria, aunque la compañía asegura que el coste para los comercios será similar o incluso inferior al de los pagos con tarjeta en algunos casos. Si esta ventaja se confirma, el precio podría convertirse en uno de sus principales argumentos para impulsar su adopción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump llega a China rodeado de magnates tecnológicos en plena guerra por liderar la inteligencia artificial

Inteligencia Artificial

Publicidad

Tecnología

Así funciona el nuevo Bizum Pay para pagar con el móvil en los comercios

Así funciona el nuevo Bizum Pay para pagar directamente con el móvil en los comercios

Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica

El 86% de los españoles pide que Europa desarrolle tecnología propia para ganar competitividad

Enchufe

Enchufes tradicionales o eléctricos: ventajas y contras

Telefónica
Tecnología

Fundación Telefónica destina 150.000 euros a premiar proyectos tecnológicos con impacto social

Así es el nuevo logo de Twitter
Red social

La red social X sufre su quinta caída en lo que va de año en España

Geolocalizadores
Geolocalizadores

El boom de los geolocalizadores: seguridad para no perder nada y límites para no vigilarlo todo

El uso de estos dispositivos se ha disparado para localizar maletas, vehículos, niños o personas mayores, pero la ley impide utilizarlos para seguir a otra persona sin su consentimiento.

Un robot pasando el aspirador
Inteligencia Artificial

Educando a mi yo del futuro con la IA: "Tenemos el cerebro del robot nos faltan las características físicas"

Analizamos con José Luis Calvo la estrategia que están llevando a cabo las grandes empresas de la IA, utilizar a las personas para formar las máquinas que las reemplazarán.

Imagen de archivo de Meta AI y de WhatsApp.

WhatsApp, Instagram y Facebook vuelven a la normalidad tras sufrir una caída global que ha afectado a miles de usuarios

El móvil 'anti-adicciones' ideal para menores que triunfa también entre adultos saturados

El móvil 'anti-adicciones' ideal para menores que triunfa también entre adultos saturados

Robot jornada laboral

Una empresa transmite en directo el trabajo de un robot con jornada laboral

Publicidad