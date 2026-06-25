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Fundación Telefónica destina 150.000 euros a premiar proyectos tecnológicos con impacto social

La entidad crea seis galardones para reconocer iniciativas que impulsan la innovación, el talento y la transformación digital en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica o la comunicación.

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Fundación Telefónica ha puesto en marcha la primera edición de sus Premios Tecnológicos, una iniciativa con una dotación global de 150.000 euros destinada a reconocer proyectos y trayectorias que utilicen la tecnología para generar un impacto social. Los galardones repartirán 25.000 euros en cada una de sus seis categorías y se presentarán oficialmente el próximo otoño.

La convocatoria nace con el objetivo de impulsar el talento y visibilizar iniciativas que contribuyan al desarrollo tecnológico desde una perspectiva centrada en las personas. Según la fundación, los premios buscan reconocer propuestas capaces de ofrecer soluciones a algunos de los principales retos de la digitalización.

Seis categorías para impulsar la innovación

Los premios abarcan seis ámbitos vinculados al desarrollo tecnológico: arte digital, internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica, humanidades y comunicación.

Cada categoría distinguirá proyectos que destaquen por su capacidad para trasladar la innovación a aplicaciones con utilidad social. Entre los aspectos que se valorarán figuran el desarrollo de soluciones en accesibilidad, salud, sostenibilidad, educación, industria, logística o servicios públicos, además de iniciativas que favorezcan una digitalización ética y responsable.

Tecnología al servicio de las personas

El presidente de Fundación Telefónica, Enrique Goñi, explicó que estos galardones pretenden impulsar a quienes utilizan la tecnología como herramienta de transformación.

"Estos premios nacen para reconocer y proyectar el talento como motor real de transformación. Queremos apoyar a quienes, desde la tecnología, están construyendo soluciones con impacto y mejorando la vida de las personas", afirmó.

La iniciativa se suma al programa Becas Fundación Telefónica y forma parte del compromiso de la entidad por promover una sociedad más digital, impulsar el talento joven y favorecer el desarrollo de una innovación con impacto en la ciudadanía.

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