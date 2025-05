Las vulnerabilidades que explotan los depredadores sexuales en línea: "Se ha banalizado la intimidad"

Las tinieblas del lado oscuro. Hay un lugar escondido en la red que oculta toda la perversión que resulta inimaginable hasta para un malvado. Son una especie de clubes secretos en los que la violencia, el sadismo y el culto a lo prohibido reinan a sus anchas. Ya en enero de este año, la Europol advertía de una nueva forma de crimen organizado. Son los llamados cultos en Internet.

A finales del año pasado, un joven de 25 años de Minnesota, Samuel Hervey, se suicidó en directo. Se sentó frente al móvil, vació una botella de plástico llena de gasolina sobre su cabeza y después se prendió fuego. Según publicó The Washington Post, mientras las llamas lo devoraban, alrededor de 24 personas eran testigos virtuales de la tragedia y se felicitaban entre sí. The Post rastreó el suicidio y llegó hasta la comunidad en línea conocida como '764'. El FBI explicó que su nombre respondía a los tres primeros números del código postal de Texas, de donde es el fundador de esta comunidad.

A principios de este mes se condenó en Reino Unido al londinense Richard Ehiemere, de 21 años, alias 'Retaliate#1337' y miembro de uno de estos grupos que, según la Agencia Nacional contra el Crimen, cuenta a "cientos" sus seguidores.

El 'modus operandi' de estos grupos sobrepasa la crueldad extrema. Fuentes policiales han indicado que el primer paso que dan con sus víctimas es enseñarles pensamientos de ideología neonazi, así como pensamientos nihilistas y anarquistas. Cuando sus víctimas ya están adoctrinadas, comienza la fase de deshumanización, obligándolos a ser testigos de actos muy violentos. Después les instan a demostrar que son capaces de hacer daño y finalmente los obligan a producir pornografía infantil. En caso de que las víctimas se nieguen, comienza la extorsión.

"Consíguelas cuando sean jóvenes y serán tuyas para siempre", es el encabezado, según publica The Sun, del manual de estrategias de explotación sexual de 101 páginas de esta comunidad. Según este mismo diario, el 764 se centra concretamente en la explotación sexual, el acoso y la dominación de jóvenes.

Desde la Newsletter de Antena 3 contactamos con Marc Masip,CEO de Desconect@ para conocer cuál es el perfil de un depredador sexual. "Suele ser un adulto que finge ser menor. Buscan la manipulación, estudian a su víctima, sobre todo a los menores, porque en ellos buscan vulnerabilidad. No tienen un perfil único, pero sí saben perfectamente cómo ganarse la confianza del menor, cómo hacer que no hagan todo aquello de avisar a los padres, de avisar a algún adulto, y evidentemente son gente con una desalma total y en varias ocasiones contra trastornos mentales".

Al otro lado de la pantalla, lo que encuentran son jóvenes que reclaman "atención, validación, afecto, que les falta autoestima, a veces tienen poco control parental, pero hemos de ser claros, cualquier menor que tenga acceso a las redes puede ser víctima, de un depredador sexual. Por ello, siempre recomendamos que cuanto más tarde se dé acceso a internet, al móvil, a las redes sociales... mejor, y, evidentemente, nunca antes de los 16 años", señala Masip.

Estamos hablando de niños, en muchos casos en los primeros años de la adolescencia que lo que quieren es sentirse parte del grupo y, precisamente esa "presión social, esa búsqueda de la aceptación, de la pertenencia a grupo, las modas que aparecen sobre todo en las redes, retos virales" son las que los llevan a meterse en una espiral de odio y violencia de la que luego cuesta mucho salir. Y, como recuerda Marc Masip, "hemos de entender que el cerebro de un adolescente no mide bien las consecuencias, prima el ahora frente al después. Es decir, esto que ahora me da un reconocimiento, que ahora me da un 'imput' positivo, me lleva a tener una conducta impulsiva y desde luego a no valorar las consecuencias".

Precisamente en esa falta de reflexión de las consecuencias es donde nuestro experto cree que "se ha banalizado la intimidad. Ven lo sexual como algo público, sin consecuencias", algo que "evidentemente es un grave error" porque como bien recuerda Masip "lo digital nunca desaparece y, siempre van a poder chantajearte o incluso aunque no pase nada, tener ese miedo, esa ansiedad, a que pueda pasar aunque solo sea una amenaza."

Y claro que es posible que las víctimas rehagan su vida, "pero ojo" advierte Masip, "no es fácil". "Se necesita mucha terapia, un apoyo real por parte de los profesionales de familias y sobre todo tiempo. Queremos que se recuperen mucho antes de lo que el duelo permite o de lo que la situación que haya tenido que vivir el menor provoque. Por eso es tan urgente la prevención, porque borrar las cosas de internet es casi imposible y luego la reestructuración y la reacción del menor es muy difícil".

Entrar en contacto con estos grupos no parece difícil, ellos saben por dónde moverse para captar nuevos miembros. Controlan juegos en línea, aparentemente inofensivos, y son capaces de camuflarse hasta conseguir a su presa perfecta. De ahí que los padres tengan que estar alerta. "Yo siempre digo a los padres y a las madres que cuando algo huele raro, no debemos ignorarlo. Cuando hay algunas sospechas que como padres nos nacen, no debemos ignorarlas y, por desgracia, hoy en día, en la actualidad, la gran mayoría de esas cosas si le revisas el teléfono móvil aparecen".

Masip se despide con un consejo: "Priorizar lo que son versus su vida real, que prioricen ser buenas personas, hacer actividades, tener un futuro, estudiar, estar con la familia, con los amigos, a un 'like', a un comentario, a un seguidor, pero es difícil porque las redes tienen una potencia muy grande, la gente que trabaja en ellas también y para mí la mejor estrategia de educación para un padre es darle alternativas en la vida real y, por supuesto, poner límites y prohibir en ciertas ocasiones".

