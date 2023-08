Un culturista transmite en directo cómo mata a su exmujer junto a dos personas y después se suicida

Nermin Sulejmanovic, culturista y entrenador bosnio de 35 años, asesinó a su exmujer y a otras dos personas mientras retransmitía todo en vivo. Además, hirió a otras tres personas antes de suicidarse. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Gradacac (Bosnia), una ciudad al noroeste de Bosnia y Herzegovina.

El fisioculturista formaba parte de una banda de narcotraficantes con varias condenas por delitos violentos. "Mira, cuando estás tratando con una puta que te denuncia a la policía... verán cómo se ve un asesinato en vivo. Les advertí a todos que llegaría a esto", dijo el fisioculturista Nermin Sulejmanovicen previamente a cometer el asesinato sobre su exmujer.

Y antes de quitarse la vida, dijo lo siguiente: "Quien alguna vez me denunció a la policía no lo hizo bien. Tal vez no llegué a alguien, pero ahora se acabó". Y añadió: "Le disparé al policía, pero se escapó. Se escapó con el Skoda, no pude alcanzarlo con el BMW", señaló Sulejmanović.

En las otras dos grabaciones colgadas en su cuenta en Instagram, Nermin compartió la huída de la Policía asegurando que había matado a otras dos personas. A esto hay que añadirle que antes de suicidarse con su propia arma llegó a disparar a un policía, a otro hombre y a una mujer. La Fiscalía confirmó posteriomente que el culturista había asesinado a tiros en la calle a un padre y a su hijo.

Por su parte, el Primer Ministro de la Federación de Bosnia Nermin Niksic dijo lo siguiente: "No tengo palabras para describir lo que sucedió hoy en Gradacac. El asesino se quitó la vida al final, pero nadie puede recuperar la vida de las víctimas".

Estado de emergencia en la ciudad

El alcalde local, Edis Dervišagić, declaró el estado de emergencia en la ciudad nororiental mediante este comunicado: "Hay una especie de estado de emergencia en Gradačac. Se ordenó a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de las áreas públicas. La policía está buscando intensamente al asesino, las fuerzas reforzadas están en el terreno, espero que la agonía termine pronto".