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Viola a la compañera de piso de su novia y lo condenan a cinco años de prisión en Almería

El condenado abusó de la víctima mientras estaba dormida. La joven se despertó y forcejeó con él para intentar quitárselo de encima.

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Imagen de la Audiencia Provincial de Almería Europa Press

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Un hombre ha sido condenado a cinco años de prisión por agredir sexualmente a la compañera de piso de su pareja, tal y como ha decidido la Audiencia de Almería. Tal y como refleja la sentencia, el procesado se quedó a pernoctar en el domicilio de la víctima, quien se hallaba sola esa noche. De madrugada, el acusado entró en el cuarto y la agredió sexualmente a pesar de que la joven se despertó y forcejeó con él para intentar quitárselo de encima.

La Audiencia de Almería le ha impuesto una pena de cinco años de prisión tras aplicar la atenuante analógica de reparación del daño ya que el acusado consignó 10.000 euros en la cuenta del tribunal antes del juicio.

A su vez, la resolución judicial establece una medida de libertad vigilada por un periodo de siete años a ejecutar tras la salida de prisión, una inhabilitación de diez años para cualquier profesión que conlleve contacto regular con menores y la obligación de indemnizar a la perjudicada con 30.000 euros por los daños morales y psicológicos ocasionados.

Otros sucesos similares

Este mismo mes tenía lugar otro suceso similar, pero esta vez en Ibiza, donde un hombre era detenido tras intentar acabar con la vida de otro individuo a cambio de 2.000 euros. Junto a él, también fue detenido el compañero de piso de la víctima, que fue el presunto instigador del ataque.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, alrededor de las 04:00 horas de la madrugada, cuando el supuesto agresor accedió a una vivienda situada en la calle Retiro. Una vez dentro, se dirigió directamente a la habitación donde dormía la víctima y le asestó hasta once puñaladas en la zona del tórax.

Tras recibir el aviso, varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acudieron rápidamente al lugar y auxiliaron al herido, que fue trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica. Poco después, los agentes localizaron cerca del domicilio a un hombre que llevaba un cuchillo en el bolsillo, por lo que fue retenido ante la sospecha de su implicación.

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