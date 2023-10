Vídeo: Vuelcan con una excavadora la furgoneta de los ladrones que habían entrado en su nave

Un empresario de El Casal decidió tomarse la justicia por su mano después de presenciar un supuesto robo en el interior de su nave. Los hechos sucedieron en Guadalajara. La escena duró poco más de seis minutos, pero se ha convertido en uno de los vídeos virales del momento.

Las imágenes, grabadas por los presuntos ladrones, muestran como varios hombres entran en una nave, presuntamente para robar. Cuando los empleados los descubren deciden dejarlos encerrados a la espera de la llegada de la Guardia Civil.

Al momento, uno de ellos aparece con una excavadora y decide volcar la furgoneta de los presuntos ladrones mientras ellos siguen grabando. "Si queréis llamar a la Guardia, llamadla", dice uno de los presuntos asaltantes después de quedar encerrado.

"¿Y por qué nos quiere machacar usted la furgoneta?", le preguntan. "¿Y por qué está usted ahí dentro?", le responde el empleado. "Que lo vea usted que no tiene razón. Dale la vuelta que la vea que está vacía, que no tengo nada, la pongas para donde quieras. Mira que está vacía, que es que no le he cogido nada", dice el presunto ladrón en su defensa.

Insisten en que solo recogían cartón

"Tú has cogido el palo y ahora se te van a quitar las ganas, que alguno va a pagar", le recrimina uno de los empleados. "No he cogido nada, lo que usted ve es que vamos a por cuatro cartones, es que no ve, son cuatro cartones", le responden.

"¿No ves que sólo hay cuatro cartones? Que nos dedicamos a coger cartón", insisten. La Guardia Civil fue avisada por los presuntos ladrones, que se encontraban atrapados en la nave. "Estoy en una nave, que me han encerrado, y el hombre me quiere machacar la furgoneta con una grúa", explica uno de ellos.

Ante la situación, los presuntos ladrones se apresuraron a coger sus pertenecías de la furgoneta. "Nos queréis quitar la vida y aplastar con la furgoneta", se escucha decir a uno de los que iban en el vehículo. Minutos después, un trabajador levanta la furgoneta con una pala excavadora y la vuelca.

El vídeo se ha vuelto viral en redes sociales. En X, antes Twitter, se han registrado casi un millón de visualizaciones. Asimismo, ha recibido cientos de comentarios y miles de me gusta. "Lo mejor que he visto en mucho tiempo", dice un usuario. "Muy listo el de la excavadora no es. Ya veremos si no le toca pagar daños...", dice otro.