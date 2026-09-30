Encuentran larvas de gusano en los platos de arroz de un comedor en un colegio de Granada

Las familias de un colegio situado en Albolote, en Granada, han denunciado que encontraron larvas de gusano en los platos de arroz del comedor escolar. Por su parte, esta incidencia ya ha sido trasladada a la Junta de Andalucía y a la empresa de cáterin que ha revisado su departamento de calidad. Este hecho, captado por el reloj con cámara de uno de los alumnos del CEIP Tinar, se produjo en el servicio de comedor el pasado 18 de septiembre.

Fue durante ese día cuando uno de los alumnos encontró larvas en su plato de arroz que se sirve mediante el sistema de "línea fría". Tal y como han detallado en el periódico Ideal de Granada, este incidente ha escandalizado a las familias que suelen recurrir al servicio de comedor y ha reabierto un debate sobre la calidad de la comida que se sirve en dichos centros ya que hace poco habrían aparecido gusanos en la comida en otros centros de Córdoba y Málaga.

El departamento de calidad de la empresa encargada del catering ha pedido disculpas a las familias del CEIP Tinar y ha activado su protocolo de alerta para investigar estos hechos, una inspección y un repaso de lo ocurrido que ha trasladado tanto a las familias como a la Junta.

Para demostrar la "inocuidad alimentaria" de su trabajo, han presentado a la Junta información sobre la procedencia de la materia prima, un arroz integral, la producción del plato de comida y los pasos desde que se preparó en una cocina central de Málaga, el 14 de septiembre, hasta que se sirvió en Granada, ya el día 18.

Dicho informe aporta un registro de rutas de distribución a las diferentes provincias de la producción de arroz, que no solo se sirvió en Albolote, el control de temperatura de los equipos de refrigeración o el diseño del menú. Fuentes de la Junta han detallado que se han seguido todos los pasos establecidos, con un informe de la empresa y una subsanación de lo ocurrido para continuar con el servicio.

Tras el conocimiento de la denuncia de la asociación de madres y padres, la empresa encargada de este cáterin escolar se sometió a una inspección sanitaria que sirvió en el CEIP Fuentenueva, otro colegio en Granada, el pasado día 25.

El resultado, según ha detallado la empresa en un documento al que ha tenido acceso EFE, concluye la correcta aplicación de buenas prácticas de higiene por parte de la firma de cáterin.