Pilar de la Horadada (Alicante) registra un seísmo de magnitud 2,9 sentido por la población

La localidad alicantina de Pilar de la Horadada ha registrado un seísmo de magnitud 2,9 que se ha dejado sentir en varias poblaciones. Así lo ha detallado IGN Sismología.

Este movimiento de tierra ha tenido lugar sobre las 6:30 horas de la mañana y se ha sentido en Pilar de la Horadada, Orihuela, Callosa de Segura, Rafal, Benejuzar y Bigastro.

El 112 de la Comunitat Valenciana no ha recibido ninduna llamada relacionada con este incidente como han indicado desde Emergencias.