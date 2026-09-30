Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La aprobación en el Consejo de Ministros de dos decretos de vivienda ha tenido una reacción inmediata en la Puerta del Sol y es que la acampada siga creciendo.

Uno de los decretos, publicado en el BOE

Se acaba de publicar en el BOE uno de los decretos, el de la renovación automática de los alquileres tendrá que esperara al jueves. Los socios no se fían de la letra pequeña de los decretos. Algo que continuarán estudiando con lupa porque después de la atropellada rueda de prensa de la ministra de vivienda poco quedó claro.

La acampada de Sol sigue creciendo

En la Puerta de Sol están muy pendientes de esos decretos. Cuarta noche de acampada y es la más numerosa. Unas mil personas han dormido allí. No les ha gustado que sean dos decretos y tampoco que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pedido su desalojo en 48 horas. Además, se empiezan a preocupar por su seguridad ante las amenazas de grupos de extrema derecha.

Maricarmen sigue en el hospital

La acampada que empezó por Maricarmen continúa, mientras Maricarmen sigue ingresada en el hospital. En cuanto le den el alta, podrá volver a su casa.

Juan Jesús Vivas, declara como testigo

Hoy el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declara en la Audiencia Nacional. Lo hace como testigo. A la jueza le contará los avisos que trasladó al Gobierno y las respuestas que le dieron. Tardón conocerá quién dijo qué.

Miles de familias siguen al borde del desahucio mientras continúan los desalojos en toda España

España ejecuta unos 45 desahucios al día, la mayoría por impagos del alquiler

Publicidad

Sociedad

Varias personas durante la acampada en por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Continúa este lunes, 28 de septiembre, la acampada en la Puerta del Sol convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para reclamar un nuevo decreto de vivienda --bautizado como 'decreto Maricarmen' en honor a la octogenaria que fue desahuciada el pasado miércoles, 23 de septiembre, en Madrid-- que ofrezca medidas que garanticen el derecho a la vivien...

Última hora de la acampada en Sol: La puerta del Sol amanece con más acampados y las tiendas se extienden más allá de las bocas del metro

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Hallan un cuerpo sin cabeza ni extremidades flotando en la costa de Sagunto

Fotografía de la Guardia Civil

Detenido el autor de un robo en una casa de Valladolid gracias al rastro digital de una consola de videojuegos

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

Imagen de archivo de un sismógrafo.
Terremotos

Pilar de la Horadada (Alicante) registra un seísmo de magnitud 2,9 sentido por la población

Ceuta
Crisis migratoria Ceuta

Se cumplen dos meses del asalto masivo a Ceuta

Ceuta sigue sin recuperar la normalidad tras dos meses de la entrada masiva de migrantes en la ciudad.

CAMION
MADRID

VIDEO: Impresionante imagen de un camión colgando de un muro tras perder los frenos

El conductor del camión ha perdido los frenos y se ha chocado contra una valla, por suerte no hay que lamentar heridos. Dos grúas han sido las encargadas de levantar el vehículo.

Efemérides de hoy 30 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 30 de septiembre?

Efemérides de hoy 30 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 30 de septiembre?

PSOE y Sumar siguen negociando 'in extremis' y el Consejo de Ministros aún no arranca

El Gobierno aún no ha redactado los decretos de vivienda aprobados y los socios están a la espera de recibirlos

El Sindicato de Policia ERNE respalda al agente que abatió a un hombre en Hondarribia y reclama medios intermedios

El Sindicato de Policia ERNE respalda al agente que abatió a un hombre en Hondarribia y reclama medios intermedios

Publicidad