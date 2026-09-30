Noticias de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

La aprobación en el Consejo de Ministros de dos decretos de vivienda ha tenido una reacción inmediata en la Puerta del Sol y es que la acampada siga creciendo.

Uno de los decretos, publicado en el BOE

Se acaba de publicar en el BOE uno de los decretos, el de la renovación automática de los alquileres tendrá que esperara al jueves. Los socios no se fían de la letra pequeña de los decretos. Algo que continuarán estudiando con lupa porque después de la atropellada rueda de prensa de la ministra de vivienda poco quedó claro.

La acampada de Sol sigue creciendo

En la Puerta de Sol están muy pendientes de esos decretos. Cuarta noche de acampada y es la más numerosa. Unas mil personas han dormido allí. No les ha gustado que sean dos decretos y tampoco que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pedido su desalojo en 48 horas. Además, se empiezan a preocupar por su seguridad ante las amenazas de grupos de extrema derecha.

Maricarmen sigue en el hospital

La acampada que empezó por Maricarmen continúa, mientras Maricarmen sigue ingresada en el hospital. En cuanto le den el alta, podrá volver a su casa.

Juan Jesús Vivas, declara como testigo

Hoy el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declara en la Audiencia Nacional. Lo hace como testigo. A la jueza le contará los avisos que trasladó al Gobierno y las respuestas que le dieron. Tardón conocerá quién dijo qué.