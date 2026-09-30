Sorprendido con 100.000 euros sin declarar ocultos en una caja de zapatos en su coche en Albacete

La Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 100.000 euros sin declarar a un ciudadano español, cantidad que portaba oculta en el interior de una caja de zapatos junto a la rueda de repuesto del vehículo que conducía en la A-31, dentro del término municipal de Albacete.

La actuación se produjo en un dispositivo operativo donde agentes de la Usecic identificaron al conductor de un turismo, que levantó ciertas sospechas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez identificado el conductor y único ocupante, se llevó a cabo el registro de sus pertenencias y del interior del vehículo, donde se localizó una caja de zapatos oculta junto a la rueda de repuesto que contenía 100.000 euros en billetes de 50 euros, que quedaron intervenidos al no acreditar el propietario del vehículo su legal procedencia, en base a la Ley 10/2010.

La cantidad máxima de dinero en efectivo sin declarar que se permite transportar dentro de España es de menos de 100.000 euros. Al superar dicha cantidad, la Benemérita formuló denuncia al que dijo ser propietario del dinero, por una infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, investigando ahora la procedencia del dinero incautado.

La Guardia Civil recuerda que, si la cantidad de dinero transportado en España es igual o superior a los 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, debe acompañarse con el documento S1, con el fin de evitar la intervención del mismo, la apertura de unas investigaciones policiales y la incoación de un expediente sancionador.

Se trata de un documento que se encuentra disponible en la página web del Sepblac 'Medios de pago, así como en la de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y en la de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.