Efemérides de hoy 5 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 5 de febrero?

El 5 de febrero de 1878, nace el ingeniero francés André-Gustave Citroën, fundador de la conocida marca automovilística Citroën, a la que da nombre. Hijo de un comerciante de origen neerlandés, se forma como ingeniero en la Escuela Politécnica de París. Pronto destaca por su capacidad innovadora y su visión industrial. Durante un viaje a Polonia descubre un sistema de engranajes helicoidales dobles, que adopta y perfecciona, convirtiéndolos en la base de su primera empresa, una fábrica de proyectiles.

En 1919 funda la compañía Automobiles André Citroën y presenta su primer automóvil, el Type A. Es el primer automóvil fabricado en serie en Europa. Citroën impulsa métodos de producción inspirados en Ford, apuesta por la publicidad masiva y acerca el automóvil al gran público. Durante los primeros años de actividad, surgen modelos emblemáticos y se consolida como una de las marcas de referencia en la industria europea.

Un 5 de febrero, pero de 1960, se inaugura cerca de la ciudad suiza de Ginebra el mayor acelerador de partículas del mundo. Es desarrollado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, popularmente conocida como CERN. Recibe el nombre de Proton Synchrotron, y es capaz de acelerar haces de protones a energías récord. Su anillo circular mide más de 600 metros de circunferencia, y está diseñado para explorar la estructura fundamental de la materia a escalas subatómicas.

La instalación, ubicada en el complejo de Meyrin, simboliza la cooperación internacional en ciencia entre países europeos y sienta las bases para futuras generaciones de aceleradores más potentes. A partir de esta infraestructura, el CERN desarrollará décadas más tarde instalaciones como el Gran Colisionador de Hadrones, el más grande del mundo en su campo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de febrero?

1782.- Las tropas inglesas que se habían apoderado de la isla de Menorca se rinden ante el ataque del Ejército hispanofrancés.

1912.- Botadura del acorazado "España", primero de los barcos de guerra construidos tras los daños sufridos por la Armada española en las guerras de Cuba y Filipinas.

1915.- Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles en México.

1939.- El presidente de la República española Manuel Azaña y el presidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys se exilian a Francia.

1948.- Los gobiernos de Francia y España acuerdan la apertura de la frontera entre ambos países, que permanecía cerrada desde el 1 de marzo de 1946.

1984.- Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz, sufre un accidente automovilístico en el que fallece su hijo mayor, Francisco de Asís.

1985.- Se abre definitivamente la verja de Gibraltar para el tránsito de personas, vehículos y mercancías, en aplicación del acuerdo firmado por España y el Reino Unido en noviembre de 1984.

2007.- Cardiólogos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid implantan, por primera vez en el mundo, células madre adultas en el corazón procedentes de su grasa abdominal.

2008.- Los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, inauguran en el museo Reina Sofía de Madrid la mayor exposición realizada sobre Picasso hasta la fecha en España.

2020.- El Senado estadounidense absuelve al presidente Donald Trump en el "impeachment", en el tercer juicio político de un presidente en la historia del país.

¿Quién nació el 5 de febrero?

1931.- Vicente Parra, actor español.

1939.- Miguel Boyer, economista español.

1946.- Charlotte Rampling, actriz estadounidense.

1985.- Cristiano Ronaldo, futbolista portugués.

1931.- Borís Yeltsin, primer presidente de la Federación Rusa.

1992.- Neymar da Silva Santos Júnior, futbolista brasileño.

¿Quién murió el 5 de febrero?

1937.- Lou Andreas-Salomé, escritora rusa.

1967.- Violeta Parra, cantante chilena.

1993.- Joseph L. Mankiewicz, cineasta estadounidense.

2013.- Joan Dalmau, actor español.

2020.- Kirk Kouglas, actor estadounidense.

2022.- Fernando Marías, escritor y guionista español.

¿Qué se celebra el 5 de febrero?

El 5 de febrero se celebra el Día Mundial de las Elecciones.

Horóscopo del 5 de febrero

Los nacidos el 5 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero, se celebran santa Águeda y san Isidoro.