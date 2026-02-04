El vídeo que contradice la versión del ertzaina por el que Iker perdió un testículo: "Le apuntó directamente"

A principios de abril de 2025, un joven, Iker Arana, aseguró a 'El Correo' haber perdido uno de sus testículos "por cargas policiales", tras recibir un disparo de "una bala foam a propósito" en la entrepierna durante el desalojo del 'gaztetxe' de Rekald. El chico confirmó mientras se encontraba ingresado en el hospital, donde fue operado de urgencia para extirparle un testículo, que interpondría una denuncia.

Desde ese momento se inició una investigación por parte de los amigos del joven. Comenzaron a recabar pruebas y testimonios, pero no fue hasta el mes de julio que identificaron al ertzaina que disparó a la víctima. El consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, defendió ante en el Parlamento Vasco a la policía: "Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo"

Casi un año después del incidente, la plataforma "Justicia Aranarentzat" ha difundido un video "que muestra lo que ocurrió ese día", explican en la nota de prensa. La publicación llega después de conocer que el abogado del agente ertzaina había solicitado al juzgado que archivase el caso.

Desde la plataforma Justizia Aranarentzat, explican que el abogado del agente que disparó a Iker, José Antonio Bitos, es el principal abogado del sindicato Euspel "que representa al sector más reaccionario de la Ertzaintza y mantiene un fuerte pulso incluso con el Gobierno Vasco".

La defensa del ertzaina sostiene que Iker, junto con el resto de personas que se encontraban en el lugar, comenzaron a lanzar botellas de cristal a los agentes.

Le recriminaron su actitud

Sin embargo, el vídeo muestra cómo, durante el desalojo, la gente está en calma frente al Gaztexte cuando se produce el primer disparo. Ante ello, Iker, y varias personas, "recriminaron a la policía su actitud". Pero no lo hicieron de forma violenta.

El joven disparado "se acercó unos metros con los brazos en alto en señal de protesta y al contrario de lo que dicen los ertzainas, no lanzó ninguna botella ni rompió el cordón de seguridad, que se encontraba a varios metros de distancia."

Fue entonces cuando "un ertzaina volvió a disparar, esta vez apuntando directamente a Iker e impactando en sus testículos", lo que justificaría que "la fractura de un testículo" que refleja el informe médico, "fue causada por la bala de Foam disparada por la Ertzaintza".

Por ello exigen que se asuman las responsabilidades para que el caso del joven que perdió un testículo a causa de "cargas policiales", "no quede impune", exponen en el comunicado. "Sólo mediante la organización y la movilización social se hará frente a la impunidad policial y se avanzará en el derecho a la protesta", concluyen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.