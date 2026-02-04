Vídeo | El llamamiento del alcalde de Torre Alháquime ante las inundaciones de la borrasca Leonardo: "El grave problema que estamos sufriendo"

La borrasca Leonardo ha dejado en alerta a Andalucía con 6.000 incidencias y 3.500 personas desalojadas. En este contexto, el alcalde del municipio de Torre Alháquime, Pedro Barroso, ha pedido ayuda urgente.

"Como alcalde de Torre Alháquime, pido ayuda a todas las administraciones para poder gestionar el grave problema que estamos sufriendo en nuestro pueblo. Ahí tenéis imágenes de la zona urbana en estos momentos" ha expresado el edil en un vídeo.

En este municipio gaditano se han desalojado hasta 30 personas. Por su parte, Cádiz sigue siendo afectada por el temporal, con más de 900 andaluces evacuados en Jerez y 400 desalojados en Grazalema. Asimismo, en San Roque están fuera de sus viviendas 541 personas; y en Los Barrios han sido desalojadas preventivamente 350 personas de 72 viviendas de las zonas de Benharás, Ringo Rango y Venta San Isidro.

Mientras tanto, en Jimena de la Frontera fueron evacuadas 47 personas, nueve vecinos en Setenil de las Bodegas (Cádiz), 25 en Alcalá del Valle,seis en Ubrique y otras 21 en Tavizna, barriada de Benaocaz. También 212 personas han sido evacuadas de la zona de las Herrizas en Algeciras.

