Temporal
Buscan a una mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga, Málaga, en plena borrasca Leonardo
El aviso lo dio otra mujer que la acompañaba. Bomberos, agentes de la Guardia Civil y Policía Local y varios voluntarios participan en la búsqueda.
Publicidad
La Guardia Civil ha iniciado la búsqueda de una mujer que cayó al río Turvilla este miércoles, en plenos efectos de la borrasca Leonardo que azota especialmente Andalucía.
El aviso lo dio una mujer que la acompañaba en el momento de la desaparición. Ambas paseaban por Sayalonga, Málaga, con al menos un perro, cuando una de ellas, de unos 40 años, cayó al río.
El perro que le acompañaba también habría caído al río, pero ha aparecido poco después. Bomberos, agentes de la Guardia Civil y Policía Local y varios voluntarios participan en la búsqueda.
Leonardo azota a Andalucía
Los efectos de la borrasca Leonardo se han sentido especialmente este miércoles en Andalucía, provocando más de 3.500 desalojos, pueblos sin luz y carreteras cortadas.
Además, un hombre ha resultado herido en Ubrique, Cádiz, tras derrumbarse su casa por la caída de una gran roca.
Más Noticias
- Vídeo | El llamamiento del alcalde de Torre Alháquime ante las inundaciones de la borrasca Leonardo: "El grave problema que estamos sufriendo"
- El vídeo que contradice la versión del ertzaina por el que Iker perdió un testículo: "Le apuntó directamente"
- Un herido al derrumbarse su casa por el desprendimiento de una roca en Ubrique, Cádiz
Publicidad