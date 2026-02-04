Buscan a una mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga, Málaga, en plena borrasca Leonardo

La Guardia Civil ha iniciado la búsqueda de una mujer que cayó al río Turvilla este miércoles, en plenos efectos de la borrasca Leonardo que azota especialmente Andalucía.

El aviso lo dio una mujer que la acompañaba en el momento de la desaparición. Ambas paseaban por Sayalonga, Málaga, con al menos un perro, cuando una de ellas, de unos 40 años, cayó al río.

El perro que le acompañaba también habría caído al río, pero ha aparecido poco después. Bomberos, agentes de la Guardia Civil y Policía Local y varios voluntarios participan en la búsqueda.

Leonardo azota a Andalucía

Los efectos de la borrasca Leonardo se han sentido especialmente este miércoles en Andalucía, provocando más de 3.500 desalojos, pueblos sin luz y carreteras cortadas.

Además, un hombre ha resultado herido en Ubrique, Cádiz, tras derrumbarse su casa por la caída de una gran roca.