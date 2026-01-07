Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El juez manda al banquillo a Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido a finales de octubre de 2021. Errejón dispone de un día para prestar una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele". También se le ha citado el próximo 15 de enero a las 09:30 horas a fin de "emplazarle, requerirle y notificarle el auto de apertura de juicio oral".

El pasado mes de noviembre, el instructor procesó a Errejón tras trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

La denuncia de Mouliáa

Atendiendo a la denuncia de la artista, los hechos se habrían desarrollado en el marco de la presentación de un libro de Errejón y tras haber estado casi un año hablando por redes sociales. Lo que sostiene Mouliáa es que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara. El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

Carretero entendió que al no existir testigos "presenciales" de los hechos y al tener algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, "el principal indicio probatorio" es la declaración de Mouliaá, que ha analizado "desde el punto de vista de un instructor y no de un juzgador".

El instructor incidió en que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón, "sino más bien todo lo contrario". Y subrayaba que "su declaración es coherente en lo esencial".

"Las posibles lagunas o contradicciones en su declaración, las aclaró ante este instructor, tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba", recalcó.

