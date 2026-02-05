Noticias de hoy, jueves 5 de febrero de 2026

La peor consecuencia, hasta el momento, de la borrasca Leonardo es la desaparición de una mujer, se ha desplegado un amplio dispositivo policial. Al parecer fue arrastrada por el río Turvilla a su paso por Sayalonga, Málaga, cuando trataba de rescatar a su perro que había caído al agua. El animal está a salvo.

Madrugada de desalojos en Andalucía

Madrugada de desalojos en Andalucía. Casi 4.000 personas han sido evacuadas por culpa de la borrasca Leonardo. En Dúdar y en Huétor Tájar, en Granada, en Arcos y en Jerez, en Cádiz, incluso en Córdoba se han ido sucediendo estas operaciones.

Preocupación por el riesgo de desbordamientos

Preocupa el cauce de los ríos. En Andalucía llueve sobre mojado, el suelo está saturado de tanta lluvia y eso hace que se incremente el riesgo de desbordamientos. El Guadalquivir roza la mayor crecida en más de 40 años, pero también preocupa el río Ubrique y el Genil. El Guadalete está desbordado. 14 ríos y varios embalses están en nivel rojo.

Grazalema, zona cero

Grazalema se ha convertido en la zona cero de este temporal. Las casas directamente expulsan el agua por las tuberías, enchufes o azulejos que se han convertido en fuentes. Han caído 581 litros en un sólo día. Más de 1.900 en lo poco que llevamos de año. Algo histórico. Los vecinos, pese a estar acostumbrados a la lluvia, no recuerdan un episodio de esta magnitud.

Cortada la M-14, de acceso al aeropuerto de Barajas

Leonardo sigue afectando a la Península y hoy se vuelve a notar. Hay avisos en prácticamente toda España. Solo se libran País Vasco y Catalán. Ahora a las lluvias persistentes se suma el fuerte viento. En Madrid a primera hora se ha cortado la carretera M-14, la de acceso al aeropuerto de Barajas, por la rotura de una tubería

