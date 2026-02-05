Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, jueves 5 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 5 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La peor consecuencia, hasta el momento, de la borrasca Leonardo es la desaparición de una mujer, se ha desplegado un amplio dispositivo policial. Al parecer fue arrastrada por el río Turvilla a su paso por Sayalonga, Málaga, cuando trataba de rescatar a su perro que había caído al agua. El animal está a salvo.

Madrugada de desalojos en Andalucía

Madrugada de desalojos en Andalucía. Casi 4.000 personas han sido evacuadas por culpa de la borrasca Leonardo. En Dúdar y en Huétor Tájar, en Granada, en Arcos y en Jerez, en Cádiz, incluso en Córdoba se han ido sucediendo estas operaciones.

Preocupación por el riesgo de desbordamientos

Preocupa el cauce de los ríos. En Andalucía llueve sobre mojado, el suelo está saturado de tanta lluvia y eso hace que se incremente el riesgo de desbordamientos. El Guadalquivir roza la mayor crecida en más de 40 años, pero también preocupa el río Ubrique y el Genil. El Guadalete está desbordado. 14 ríos y varios embalses están en nivel rojo.

Grazalema, zona cero

Grazalema se ha convertido en la zona cero de este temporal. Las casas directamente expulsan el agua por las tuberías, enchufes o azulejos que se han convertido en fuentes. Han caído 581 litros en un sólo día. Más de 1.900 en lo poco que llevamos de año. Algo histórico. Los vecinos, pese a estar acostumbrados a la lluvia, no recuerdan un episodio de esta magnitud.

Cortada la M-14, de acceso al aeropuerto de Barajas

Leonardo sigue afectando a la Península y hoy se vuelve a notar. Hay avisos en prácticamente toda España. Solo se libran País Vasco y Catalán. Ahora a las lluvias persistentes se suma el fuerte viento. En Madrid a primera hora se ha cortado la carretera M-14, la de acceso al aeropuerto de Barajas, por la rotura de una tubería

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Un herido al derrumbarse su casa por el desprendimiento de una roca en Ubrique, Cádiz

Herida una persona en Ubrique al derrumbarse una vivienda tras desprenderse una roca de la montaña

Sociedad

Preocupa la situación de los embalses.

Un ingeniero, sobre las lluvias que deja la borrasca Leonardo: "Está pasando poco en relación al agua que está cayendo"

Temporal

Cortada la M14, carretera de acceso al aeropuerto de Madrid Barajas, y la línea 8 del metro ante el temporal por la borrasca Leonardo

Temporal

Buscan a una mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga, Málaga, en plena borrasca Leonardo

El aviso lo dio otra mujer que la acompañaba. Bomberos, agentes de la Guardia Civil y Policía Local y varios voluntarios participan en la búsqueda.

Borrasca Leonardo

Vídeo | El llamamiento del alcalde de Torre Alháquime ante las inundaciones de la borrasca Leonardo: "El grave problema que estamos sufriendo"

El edil del municipio gaditano ha dado la voz de alarma pidiendo "ayuda a todas las administraciones".

Herida una persona en Ubrique al derrumbarse una vivienda tras desprenderse una roca de la montaña

Un herido al derrumbarse su casa por el desprendimiento de una roca en Ubrique, Cádiz

Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

¿Por qué Elisa Mouliaá ha retirado su acusación contra Íñigo Errejón por abuso sexual?

